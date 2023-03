„Earth Hour“: Licht erlöscht Samstag auch in Gelsenkirchen

Bei der „Earth Hour 2023“ am Samstag, 25. März, wird auch das Licht am Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus für eine Stunde erlöschen.

Gelsenkirchen. An der Klima- und Umweltschutzaktion „Earth Hour“ beteiligen sich am 25. März auch Bürger, Unternehmen und die Stadt Gelsenkirchen.

Es ist die größte Klima- und Umweltschutzaktion auf unserem Planeten: Und genau deshalb ist auch Gelsenkirchen bei der „Earth Hour“ wieder mit dabei. Millionen Privathaushalte, Unternehmen sowie Städte und Gemeinden weltweit schalten an diesem Samstag, 25. März, wieder für eine Stunde das Licht aus. Start der Aktion ist um 20.30 Uhr. Sie soll nicht nur dabei helfen, Energie einzusparen, sondern vor allem das Bewusstsein in der Bevölkerung für mehr Klimaschutz schärfen.

Gelsenkirchen beteiligt sich zum 13. Mal an der Aktion „Earth Hour“

Laut Stadt Gelsenkirchen beteilige man sich bereits zum 13. Mal an diesem Projekt, das federführend vom World Wide Fund for Nature (WWF) initiiert und organisiert wird. Nicht nur die Lichter in Büroräumen, sondern auch an Wahrzeichen und besonderen Bauwerken der teilnehmenden Kommunen sollen im Aktionszeitraum erlöschen. Das geschieht bereits – seit Ausbruch des Ukraine-Krieg und den dadurch explodierten Energie-Preisen bleibt an mehreren Gebäuden das Licht nachts aus – etwa am Rathaus Buer oder die Lichtinstallation „Consol Gelb“ auf dem Consol-Gelände in Bismarck.

Die „Earth Hour“ erreicht aber weitere Institutionen sowie Firmen und Privathaushalte. Mitmachen wollen am Samstag in Gelsenkirchen etwa auch: das Hans-Sachs-Haus, die Gelsenwasser AG (Licht an der Hauptverwaltung), der Wissenschaftspark Gelsenkirchen, die Nordsternpark Pflege GmbH (Kanalbrücke, Kohlebunker) und der FC Schalke 04, der auf seine Flutlichtmastbeleuchtung verzichten wird.

Bürger sollten an 365 Tagen im Jahr den Klimaschutz in den Fokus rücken

An der „Earth Hour“ beteiligen sich zudem: die Sparkasse Gelsenkirchen, die Volksbank Ruhr-Mitte, die Stadtwerke (Licht der Hauptverwaltung), der Evangelische Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid, die Gemeinden St. Urbanus und St. Augustinus, die Jüdische Gemeinde, die Kreishandwerkerschaft, das Kunstmuseum und das Schloss Horst.

Der WWF hofft aber, dass alle Teilnehmenden den Klimaschutz nicht nur für diese eine Stunde, sondern an allen 365 Tagen eines Jahres in den Fokus nehmen.

