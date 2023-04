E-Scooter werden von ihren Benutzern immer wieder achtlos abgestellt und dabei auch auf die Seite geworfen. Einem 59-Jährigen in Gelsenkirchen wurde das zum Verhängnis.

Tragischer Unfall E-Bike-Fahrer stürzt über E-Scooter: Mann stirbt in Klinik

Gelsenkirchen. Ein E-Bike-Fahrer ist in Gelsenkirchen über einen herumliegenden E-Scooter gestürzt. Der 59-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Gelsenkirchen. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, war ein 59-Jähriger am Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf der Adenauerallee im Stadtteil Erle mit seinem E-Bike über einen herumliegenden E-Scooter gefahren und gestürzt.

Die Verletzungen des Gelsenkircheners erwiesen sich im Krankenhaus als so schwer, dass die Ärzte ihn nicht mehr retten konnten. Der 59-Jährige starb in der Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie können sich unter 0209/365-0 melden. (red)

