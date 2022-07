E-Autos in Gelsenkirchen: Bestand mehr als verdoppelt

Die Zahl der Elektro-Autos (Symbolbild) hat sich in Gelsenkirchen nach Angaben des Statistischen Landesamtes mehr als verdoppelt. Getrübt wird die Bilanz durch die nach wie vor hohe Gesamtzahl an Fahrzeugen und einer Zunahme der Lkw, die in der Emscherstadt zugelassen worden sind.

Ein Hoffnungsschimmer: Die Zahl der Elektroautos wächst in Gelsenkirchen. Das teilt das Statistische Landesamt mit. Demnach hat sich zu Jahresbeginn die Zahl der Elektrofahrzeuge im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. Leerer sind die Straßen der Emscherstadt dadurch allerdings nicht geworden, die Zahl der Pkw verharrt auf einem ähnlich hohen Niveau, dafür sind mehr Lkw hinzugekommen.

1032 Elektrofahrzeuge in Gelsenkirchen zugelassen – Plus von rund 122 Prozent

Die Zahl umweltschädlicherer Fahrzeuge nimmt in Gelsenkirchen ab. Auch das geht aus der aktuellen Statistik des Landesamtes hervor. Große Zuwachsraten verzeichnen hier zugelassene Fahrzeuge, die die Euro 6d-Norm erfüllen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Beim Kraftfahrtbundesamt waren zu Jahresbeginn 1032 Elektrofahrzeuge in Gelsenkirchen erfasst. Ein Jahr zuvor betrug ihre Zahl noch 464, die Steigerung beträgt demnach 122,4 Prozent. Ähnlich in die Höhe schossen auch die Quoten für Hybridfahrzeuge. Von diesen Fahrzeugen gibt es nunmehr 4080 zugelassene in der Stadt, das ist ein Plus von 70,5 Prozent (2021: 2393). Innerhalb dieser Rubrik sind 1199 Plug-in-Hybrid-Autos aufgeführt, ihre Zahl belief sich ein Jahr zuvor noch auf 543, was einem Sprung von 120,8 Prozent gleichkommt.

Die Preissteigerungen auf dem Gasmarkt haben sich augenscheinlich auch auf den fahrbaren Untersatz ausgewirkt. Denn die Zahl der Fahrzeuge, die neben Benzin oder Diesel auch mit Gas betrieben werden können, ist in Gelsenkirchen von 2295 auf 2151 zurückgegangen (-6,3 Prozent).

Rund 125.000 Pkw und 8000 Lkw in Gelsenkirchen: Gesamtzahl weiter auf hohem Niveau

In Gelsenkirchen sind insgesamt 124.904 Pkw (+0,3 Prozent) und 8090 Lkw (+5,9 Prozent) zugelassen. Im Jahr 2021 waren es 124.514 Autos und 7642 Lastwagen. Bei Pkw teilt sich die Gesamtzahl in 89.552 Benziner (-2,1 Prozent) und 28.082 Selbstzünder (Diesel: +0,7 Prozent) auf.

Klar erkennbar der Trend aufgrund strengerer Gesetzgebung: Sortiert nach Emissionsgrad (Abgasnorm), nehmen die Zulassungszahlen für dieselbetriebene Pkw bei den Gruppen Euro 1 bis 5 durchweg ab, teilweise sogar im zweistelligen Prozentbereich, dafür verzeichnen die umweltfreundlicheren Normen Euro 6, Euro 6d und Euro 6d-temp Zuwächse. Das größte Plus mit 150,8 Prozent ist dabei bei der Gruppe Euro 6d zu finden. Hier stieg die Zahl der Selbstzünder-Fahrzeuge, die diese Abgasnorm erfüllen, von 463 auf jetzt 1161.

Bei den Benziner-Pkw sieht es ähnlich aus in Gelsenkirchen. Fahrzeuge der Abgasgruppen Euro 1 bis Euro 5 weisen überwiegend zweistellige Prozentrückgänge auf, Euro 6 bis Euro-6d-temp-Autos dagegen einen Anstieg. Sprunghaft um 198,8 Prozent nach oben geklettert ist die Zahl der Fahrzeuge, die die Abgasnorm Euro 6d erfüllen, sie wuchs von 2193 auf 6553. Dahinter folgen 46.737 Euro 6-Autos (plus 10,4 Prozent) und 13.772 Euro 6d-temp-Wagen (+5,3 Prozent).

