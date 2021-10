Tiere Durchschnittene Zäune an der Schafweide in Hasseler Park

Gelsenkirchen-Hassel. Seit sechs Wochen leben dreizehn Schafe von Martin Schulze-Schleithoff auf dem einstigen Kokereigelände in Gelsenkirchen. Nun gibt es Probleme.

Der Stadtteilpark in Hassel hat seit einigen Wochen besondere Bewohner: Dreizehn Mutterschafe von Landwirt Martin Schulze-Schleithoff leben hier auf einer Fläche von zwei Hektar. In der vergangenen Woche nun machten sich Bürger Sorgen, die Tiere könnten Hunger leiden, riefen deshalb bei der Stadt an. Zeitgleich wurden nachts an mehreren Stellen die Zäune durchtrennt. Was Schlimmeres verhinderte: Die Tiere liefen nicht weg. „Futter ist immer der beste Zaun“, sagt der Landwirt und liefert somit den Beweis, auch die Vegetation im Herbst reicht auf solch großer Fläche aus, um die Tiere satt zu machen.

Bei einer Ortsbegehung am Montagmorgen treffen die Besucher auf eine echte Idylle: Die Tiere stehen und liegen beieinander, genießen die Sonnenstrahlen an diesem schönen Herbstmorgen. Was für ein Bild, mitten auf der ehemaligen Kokereifläche, die heute Stadtteilpark ist. Das denkt sich auch der Fotograf und lässt seine Drohne fliegen. Schon aber ist es vorbei mit der Szenerie. Die Tiere stehen der Technik ganz und gar nicht offen gegenüber und hauen ab. Auch das Rufen des Landwirts und die Aussicht auf Futter ändern daran nichts. Wo sind die Tiere? Eine echte Schrecksekunde! Allerdings eine kurze. Auf der anderen Seite der Weide tauchen die Tiere wohlbehalten wieder auf – und interessieren sich jetzt lautstark für den Inhalt des Futtereimers.

Im Winter geht es in den Stall

„Gemeinsam mit der Stadt habe ich das Konzept entwickelt, in diesem Stadtteilpark Landwirtschaft zu betreiben“, erzählt Martin Schulze-Schleithoff. „Für den Stadtnorden ist das etwas Neues.“ Dass sich Besucher des Parks für das Wohl der Tiere interessieren, das begrüßt er ausdrücklich. „Wir selbst kommen aber täglich her und überprüfen, ob es den Tieren gut geht und das Futter ausreicht.“ Obwohl jetzt, im Herbst, Gras und Kräuter langsam wachsen, reicht das noch völlig aus. „Wenn das Futter knapp wird, ergänzen wir das mit Heuballen.“ Erst dann, wenn es wirklich kalt und winterlich wird, kommen die Tiere in ihren Stall in der Solidarischen Landwirtschaft in Resse. Dort werden die gedeckten Mutterschafe dann auch ihre Lämmer gebären. „Das ist gut so, weil wir dann mehr Kontrolle darüber haben. Obwohl die Schafe das eigentlich auch alleine können.“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

So schön das Projekt ist, am Donnerstag der vergangenen Woche folgte die böse Überraschung. Noch heute sind die Schäden an den mittlerweile reparierten Zäunen sichtbar. Erkennbar wurden sie mit einer Zange durchschnitten. „Ich frage mich, wer hier mit solchem Gerät spazieren geht“, sagt der Landwirt, der ausdrücklich auf die Gefahren solcher Aktionen hinweist. Denn die Marler Straße ist in Sichtweite. „Wenn so eine Herde auf die Straße läuft und es kommt ein Motorradfahrer, dann war es das. Das ist ein hoher Preis.“ Ganz gleich, was nun hinter der Beschädigung stecke. Spekulieren will er nicht. Aber die Reichweite reicht von einem unüberlegten Streich bis hin zu einer Kritik von Tierschützern oder einem Protest gegen die Landwirtschaft insgesamt.

In jeder Hinsicht nachhaltig

Denn natürlich sind diese Schafe Nutztiere, sind Bestandteil der nachhaltigen und ökologischen Landwirtschaft von Martin Schulze-Schleithoff. Die Lämmer dienen der Fleischproduktion. Einer, die darauf setzt, nichts verkommen zu lassen. Die Felle werden ebenso verkauft wie die Teile des Tieres, die Menschen nicht essen mögen. Sie werden als nachhaltig produziertes Hundefutter unter den Anteilseignern der Solidarischen Landwirtschaft verkauft. Ein weiterer Punkt in Sachen Nachhaltigkeit: Auf der Streuobstwiese stehen Schafe der Rassen „Coburger Fuchs“ und „Ostfriesisches Milchschaf“, die beide vom Aussterben bedroht sind. Und nicht zuletzt sind die Tiere hier im Stadtteilpark als natürliche Gärtner unterwegs.

Ein Projekt, das Martin Schulze-Schleithoff am Herzen liegt. Jedoch: „Wir können nur nachhaltige Landwirtschaft im Stadtteilpark betreiben, wenn die Menschen hier in Hassel das mittragen. Wenn nicht einige wenige das Projekt durch solch unüberlegte Aktionen gefährden und wir alle gemeinsam darauf achten, dass es den Tieren gut geht.“

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen