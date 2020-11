Duo stiehlt teure Maschinen aus Gelsenkirchener Baumarkt

Aus einem Baumarkt in Gelsenkirchen sind hochwerte Maschinen gestohlen worden. Die Polizei sucht mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Aus einem Baumarkt in Gelsenkirchen sind hochwerte Maschinen gestohlen worden. Die Polizei sucht mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Aus einem Baumarkt im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf sind hochwertige Masche gestohlen worden. Zwei Tatverdächtige wurden von den Überwachungskameras gefilmt. Nun fahndet die Polizei nach einem Mann und einer Frau.

Gelsenkirchener Baumarktdiebe laden Beute in einen Audi mit Essener Kennzeichen

Nach Behördenangaben haben sich die Täter im Frühjahr dieses Jahres – Samstag, 16. Mai – zwischen 15.05 Uhr und 15.15 Uhr mit mehreren hochwertigen Baumaschinen in blauen Koffern aus einem Baumarkt an der Dessauer Straße in Ückendorf aus dem Staub gemacht, ohne sie zu bezahlen.

Diese Frau wird des Diebstahls verdächtig. Wer kann sie identifizieren? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Dieser Mann wird des Diebstahls verdächtig. Wer kann ihn identifizieren? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Einem Zeugen zufolge wurden die Waren nach Aussagen danach in einen Audi mit Essener Kennzeichen geladen. Danach verliert sich ihre Spur.

Tatverdächtig sind ein Mann und eine Frau, die wie folgt beschrieben werden: Beide sind etwa 30 Jahre alt, die Frau trug schwarze Kleidung und hatte lange, dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Der Mann hatte kurze dunkle Haare und trug einen Dreitagebart.

Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Die Fotos sind auch im Fahndungsportal der Polizei unter https://url.nrw/4xi zu finden.