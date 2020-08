In einem Linienbus wurde der Fahrer in Gelsenkirchen von zwei unbekannten Männern angegriffen und durch Schläge leicht verletzt.

Schläge ausgeteilt Duo prügelt in Gelsenkirchener Linien-Bus auf den Fahrer ein

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Im Linienbus schlugen zwei Männer in Gelsenkirchen auf den Busfahrer ein und verletzten ihn. Die Polizei sucht nach den beiden Tätern.

Im Bus setzte es Hiebe. Das Opfer: der Busfahrer. Nach dem Vorfall am Freitag in Bulmke-Hüllen sucht die Polizei nun zwei Schläger.

Das Duo wartete laut Polizei am Freitag (14.08.) gegen 13.35 Uhr an der Haltestelle „Sellmannshof“ und versuchte durch die vordere Tür den Bus zu betreten. Als dieses nicht gelang, ging einer der Männer um den Bus herum zur Fahrerseite und schlug durch die geöffnete Seitenscheibe auf den 37-jährigen Busfahrer ein. Der zweite Mann gelangte durch den hinteren Eingang in den Bus, überwand die pandemiebedingten Absperrungen im Inneren des Busses und schlug ebenfalls auf den Busfahrer ein. Der 37-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Gelsenkirchener Polizei liefert Täterbeschreibung

Die beiden Männer flüchteten anschließend gemeinsam in unbekannte Richtung. Sie sind circa 22 bis 25 Jahre alt, schlank und hatten schwarze, kurze, leicht gelockte Haare. Einer ist etwa 1,85 Meter groß, trug ein hellblaues Polohemd und schwarze Schuhe. Sein Komplize trug Shorts in Camouflage-Optik, eine schwarze Stoffmaske und schwarze Schuhe der Marke „Adidas“ mit weißen Streifen.

Hinweise unter 0209/ 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder - 8240 (Kriminalwache).