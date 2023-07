Duo gesucht: Gelsenkirchener geschlagen, Kette geraubt

Gelsenkirchen-Erle. Am helllichten Tag beraubt worden ist ein Mann in Gelsenkirchen. Gesucht wird ein Männer-Duo, ein Tatverdächtiger hat den 71-Jährigen geschlagen.

Nach einem Raub sucht die Polizei Gelsenkirchen nach den Tatverdächtigen und startet parallel dazu einen Zeugenaufruf.

Gelsenkirchener (71) erhält Schlag auf die Brust – danach ist seine Halskette weg

Ein 71-jähriger Gelsenkirchener ist am Montag, 3. Juli, gegen 14.30 Uhr an der Cranger Straße unterwegs gewesen. Er ging in Richtung des Kirchplatzes an der Wittenberger Straße, wo er sein Auto geparkt hatte. Dort wurde er von zwei Männern in ein Gespräch verwickelt, der jüngere Mann versetzte ihm dann plötzlich einen Schlag auf den Brustkorb. Danach flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung Cranger Straße. Später bemerkte der Gelsenkirchener, dass seine Halskette gestohlen worden war.

Der ältere Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle, kurze, wellige Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans mit Rissen und einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Der jüngere Tatverdächtige ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und ebenfalls von schlanker Statur. Er hatte dunkle, schwarze Haare mit einem linksseitigen Scheitel. Er trug ebenfalls eine schwarze Jacke, dazu eine blaue Jeans und einen Rucksack mit Streifen an den Seiten.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

