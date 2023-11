Drogenplantage in Gelsenkirchen mit 2000 Pflanzen entdeckt

Drogen in Gelsenkirchen: Polizeibeamte stellten zahlreiche Cannabis-Pflanzen in Schalke sicher.

Gelsenkirchen-Schalke. Eine Drogenplantage ausgehoben hat die Polizei in Schalke. Kommissar Zufall hat bei der Entdeckung in Gelsenkirchen kräftig mitgeholfen.

Kommissar Zufall hat geholfen bei der Entdeckung einer großen Drogenplantage in Gelsenkirchen. Auf rund 2000 Cannabispflanzen sind die Einsatzkräfte der Polizei gestoßen.

Vermieter schaut nach dem Rechten und stößt auf Drogenplantage in Schalke

Polizeibeamte haben am Donnerstag, 23. November, in einer Lagerhalle an der Gießerstraße in Schalke eine Cannabisplantage entdeckt. Zeugen riefen um 12.09 Uhr die Beamten, weil sie den Verdacht hatten, dass die Pflanzen in der Halle illegal sein könnten.

Nach Angaben der Behörde hatte der Hallen-Vermieter nach längerer Zeit mal wieder nach dem Rechten sehen wollen und sei dann in seiner Halle auf die Plantage gestoßen.

Beamte des Kommissariats zur Bekämpfung von Drogenkriminalität sicherten vor Ort Spuren und stellten die Pflanzen sowie Geräte, die zum Anbau derselben genutzt wurden, sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich der Betreiber der illegalen Plantage dauern an.

