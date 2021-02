Drogenhandel-Verdacht: 19-Jähriger vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen-Schalke. Die Polizei Gelsenkirchen hat einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Er wird verdächtigt, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Dienstag einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Er wird nach Behördenangaben verdächtigt, mit Betäubungsmitteln gedealt zu haben. Auf die Spur kamen die Ermittler durch eine 19-Jährige, die zuvor angab, bei dem Mann Cannabis gekauft zu haben.

Als die Polizisten in der Wohnung in der Franz-Bielefeld-Straße in Schalke ankamen, schlug ihnen der Geruch von Marihuana entgegen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 19-Jährigen stießen die Beamten schließlich auch auf Cannabis. Zudem fanden sie Utensilien, die für den Handel mit der Droge benötigt werden, sowie Bargeld und eine Softairpistole. Die Polizei stellte alles sicher und nahm den Mann vorläufig fest.

Polizei Gelsenkirchen leitet mehrere Verfahren ein

Gleich zwei Verfahren wurden gegen den 19-Jährigen eingeleitet: ein Strafverfahren wegen des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen die 19 Jahre alte Frau wurde ebenfalls ein Strafantrag gestellt.