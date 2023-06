Bundespolizei Drogenfund: Radler greift Gelsenkirchener Beamten an

Gelsenkirchen-Altstadt. Foto, Fingerabdrücke und Videobeweis. Warum ein Radfahrer aus Gelsenkirchen erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Erkennungsdienstlich behandelt wurde ein Radfahrer aus Gelsenkirchen. Der Grund dafür war aber nicht der Umstand, dass er verbotenerweise mit dem Rad durch den Hauptbahnhof gefahren ist, sondern Drogenbesitz.

Kokainfund: Gelsenkirchener (41) versetzt Bundespolizisten Stoß mit dem Fahrrad

Als Bundespolizisten auf Streife den Mann am Dienstag, 13. Juni, gegen 16 Uhr anhielten, um ihn zu kontrollieren, versetzte der 41-Jährige einem Beamten einen Stoß mit dem Rad und rannte in Richtung Peterstraße. Auf der Flucht warf der Mann außerdem etwas in ein Gebüsch. Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen hatten den Vorfall aber mitgekommen, Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes hielten den Gelsenkirchener bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Bei dem Weggeworfenen handelte es sich um eine geringe Menge Kokain.

Neben Fotos und Fingerabdrücken des Mannes sicherten die Beamten Videomaterial aus dem Hauptbahnhof und leiteten ein Verfahren ein wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

