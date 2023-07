Drogenfund bei Kontrolle im Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Gelsenkirchen. Bundespolizisten nahmen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Mann mit einer Tasche voller Drogen fest. So wurden sie auf ihn aufmerksam.

Auf eine Sporttasche voller Drogen stießen Beamte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines Mannes am Donnerstagnachmittag im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Sie hatten Verdacht geschöpft, weil von dem 42-jährigen Bochumer ein starker Marihuana-Geruch ausging.

Amphetamine, Haschisch und Marihuana sichergestellt

Gegen 15 Uhr waren Bundespolizisten „auf Streife“ durch den Hauptbahnhof Gelsenkirchen, als ihnen besagter Mann auffiel. Nach der Kontrolle seiner Personalien fragten die Beamten, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich habe. Der Deutsche räumte freiwillig ein, dass sich in seiner Sporttasche Betäubungsmittel befinden würden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

In der Tasche entdeckten die Einsatzkräfte dann Amphetamine, Haschisch, Marihuana, eine Ecstasy-Tablette, eine Feinwaage und eine Kräutermühle, die man zum Zerkleinern von Marihuana nutzt. Auch ein Einhandmesser wurde sichergestellt.

Festgenommener macht keine Angaben zum Verkäufer der Drogen

Der Bochumer gab an, die Drogen kurz zuvor erworben zu haben und nun auf dem Weg in seine Wohnung zu sein. Angaben zum Verkäufer machten er und seine Begleiterin (39) aber nicht. Er räumte aber auf Nachfrage ein, dass sich in seiner Wohnung noch Marihuana-Pflanzen befinden würden.

Die Bundespolizisten nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei Gelsenkirchen. Diese übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen