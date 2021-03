Drogen: Transporterfahrer in Gelsenkirchen zweimal gestoppt

Wechselnde Fahrer, gleiches Delikt: Die Gelsenkirchener Polizei hat am Donnerstag, 18. März, einen Van zweimal am selben Tag gestoppt. Die Fahrer standen jeweils unter Drogen (Symbolbild).

Gelsenkirchen. Wechselnde Fahrer, gleiches Delikt: Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Van zweimal am selben Tag gestoppt. Die Fahrer standen unter Drogen.

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Die Gelsenkirchener Polizei hat bei Verkehrskontrollen am Donnerstag, 18. März, einen Transporter gleich zweimal angehalten. Der Grund: Beide Fahrer hatten Drogen genommen und sich trotzdem abwechselnd ans Lenkrad gesetzt.

Gelsenkirchener Einsatzkräfte bemerken Beifahrer, der einen Joint raucht

Erstmals gestoppt haben Beamte den Ford Transit am Donnerstag um 12.50 Uhr an der Einmündung Vinckestraße / Hülser Straße in Buer. Der 22-jährige Beifahrer rauchte da gerade einen Joint. Auch der Drogentest des 34-jähriges Mannes hinter dem Lenkrad fiel positiv aus. Ihm wurde deshalb auf der Wache eine Blutprobe abgenommen. Die Weiterfahrt wurde verboten.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Keine halbe Stunde später um 13.15 Uhr tauchte der Transporter erneut im Visier der Kontrolleure auf. Und zwar an der Einmündung Im Duggenbusch / Nollenlinde in Buer. Dieses Mal saß der 22-jährige Beifahrer am Steuer des Lieferwagens. Nun war auch er an der Reihe mit der Blutprobe.

Weil der 22-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten. Danach kam er frei.

Einen Autofahrer mit gefälschten Papieren in Gelsenkirchen erwischt

Zuvor am Morgen hatte die Polizei bereits eine weitere Drogensünderin hinter dem Steuer erwischt. Gegen 7.25 Uhr stoppten Einsatzkräfte eine 48-Jährige auf der Ückendorfer Straße in Ückendorf. Sie war aufgefallen, weil sie während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Die Frau war einsichtig, im Gespräch kam den Beamten allerdings der Verdacht, dass auch sie berauscht Auto gefahren war. Ein Drogentest auf der Wache bestätigte die Beobachtung.

Darüber hinaus hielten die Beamten um kurz nach 9 Uhr einen 31-Jährigen auf der Cranger Straße in Erle an, der mit einem gefälschten ausländischen Führerschein unterwegs war. Er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook