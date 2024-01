Drogen-Plantage im Wohnhaus: „Gärtner“ muss ins Gefängnis

Gelsenkirchen/Essen In einem Wohnhaus in Gelsenkirchen wird eine professionelle Cannabis-Plantage entdeckt. Jetzt ist einer der Helfer verurteilt worden.

Die Drogen-Plantage in Gelsenkirchen war auf drei Stockwerken angelegt, die Fußböden waren mit Teichfolie ausgelegt. Alles stand unter Wasser. Der Verantwortlich vor Ort war ein 26-jähriger Albaner. Am Freitag ist er am Essener Landgericht verurteilt worden. Die Strafe: drei Jahre Gefängnis.

Das Urteil war noch gar nicht gesprochen, da kämpfte der Angeklagte schon mit den Tränen. „Ich bitte um Verzeihung“, sagte er den Richtern. „Ich habe das für meine Mutter getan. Weil sie sehr krank ist. Ich habe Angst, dass sie von mir geht.“

„Gärtner“ umsorgte rund 1500 Cannabispflanzen in Gelsenkirchener Haus - 4500 Euro versprochener Lohn

4.500 Euro waren ihm versprochen worden, wenn er sich um die rund 1.500 Cannabispflanzen in einem Wohnhaus an der Industriestraße im Stadtteil Horst kümmert. Was er dann auch getan hat. Rund einen Monat lang, zwischen Juni und Juli vergangenen Jahres. Er versorgte die in Töpfen wachsenden Pflanzen immer wieder mit Wasser, drehte die Ventile der CO₂-Anlage auf, damit alles noch schneller wächst.

Der Angeklagte Gelsenkirchener „Gärtner“ und sein Verteidiger, Andreas Sauter bei der Urteilsverkündigung am Essener Landgericht. Foto: Jörn Hartwich / WAZ

So richtig vertraut haben ihm die Hintermänner aber offenbar nicht. Der 26-Jährige durfte das Haus an der Industriestraße in Gelsenkirchen-Horst nicht verlassen, hatte nicht mal einen Schlüssel. Die Lebensmittel wurden ihm in Tüten in den Eingang gestellt. „Er hat dort regelrecht gehaust“, sagte sein Verteidiger im Prozess am Essener Landgericht.

Drogen-Ernte stand in Gelsenkirchen unmittelbar bevor - 30 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana

Die Polizei hatte die Plantage nach einem Hinweis entdeckt. Bei der Razzia musste sogar das Technische Hilfswerk angefordert werden, um den riesigen Pflanzenberg abzufahren. Gerade noch rechtzeitig, die erste Ernte stand unmittelbar bevor. Die Ermittler gehen davon aus, dass dabei rund 30 Kilogramm verbrauchsfertiges Marihuana herausgekommen wären. Bei 1500 Cannabis-Pflanzen lässt sich nach Experteneinschätzung dank mehrerer Ernten ein jährlicher Umsatz von einer Million Euro bis drei Millionen Euro erzielen.

Zu den Hintermännern hat sich der Angeklagte im Prozess nicht geäußert – offenbar aus Angst. Er selbst hatte bis zuletzt auf eine Bewährungsstrafe gehofft, um zu seiner Familie zurückkehren zu können. Dafür sahen die Richter allerdings keinen Spielraum.

