Drogen, Imitat, Haftbefehl: Polizei Gelsenkirchen deckt auf

Gelsenkirchen Fündig bei Verkehrskontrollen wurden Gelsenkirchener Polizeibeamte. Sie stießen sogar auch auf einen Wiederholungstäter.

Mehrere Autofahrer sind bei Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen im Netz der Polizei hängengeblieben; darunter auch ein Wiederholungstäter.

Herausgabe von Fahrzeugschlüssel verweigert: Gelsenkirchener Polizeikräfte stoßen auf Fake-Führerschein

Per Haftbefehl gesucht wurde ein 21-jähriger Autofahrer, den die Polizei dabei beobachtet hatte, wie er eiligst vor der Kontrolle an der Straße „Im Sundern“ in Schalke-Nord vom Fahrer- auf den Beifahrersitz hinüberrutschte. Weil auch noch ein Drogenvortest positiv anschlug, war die Fahrt für den Mann ohne festen Wohnsitz am Montag, 22. Januar, um 22.20 Uhr beendet.

Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, lediglich einen rumänischen Ausweis. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen daraufhin fest und brachten ihn zur Wache. Dort musste er sowohl den in dem Haftbefehl geforderten Geldbetrag als auch eine Sicherheitsleistung für die aktuell festgestellten Verstöße bezahlen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Am Samstag (20. Jan.) wurde einem Autofahrer das gute Erinnerungsvermögen eines Polizisten im Frei zum Verhängnis. Bekannt aus früheren Einsätzen war, dass der Mann hinter dem Steuer keinen gültigen Führerschein besitzt. Einsatzkräfte beendeten seine gegen 15.30 Uhr auf der Horster Straße, Ecke Königgrätzer Straße.

Dumm für den Mann mit Wohnsitz im bayerischen Sitzung, dass er den Fahrzeugschlüssel nicht freiwillig herausgab. Mit der Kraft mehrerer Beamten wurde der Autofahrer fixiert und durchsucht. Dabei fanden die Beamten neben dem Schlüssel auch einen italienischen, mutmaßlich gefälschten Führerschein. Der Tag endete für den Mann in einer Zelle.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen