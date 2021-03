Ein 19-Jähriger Gladbecker fuhr mit seinem Transporter Schlangenlinien über die Kurt-Schuhmacher-Straße in Gelsenkirchen. Das Ergebnis eines freiwilligen Drogentests: positiv.

Blaulicht Drogen am Steuer: Polizei Gelsenkirchen stoppt 19-Jährigen

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Ein Gladbecker (19) ist unter Drogeneinfluss Schlangenlinien durch Schalke-Nord gefahren. Die Polizei Gelsenkirchen leitete ein Verfahren ein.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Mittwochnachmittag, 10. März, einen 19-jährigen Autofahrer unter Drogeneinfluss in Schalke-Nord gestoppt. Gegen 16.30 Uhr hatte sich ein 42-jähriger Gelsenkirchener bei der Polizei gemeldet, der zuvor mit seinem Wagen von einem Transporter im Kreuzungsbereich Vinckestraße /Kurt-Schumacher-Straße geschnitten worden war: Er habe stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden, berichtete er.

Anschließend, so die Polizei, folgte der 42-Jährige dem Transporter auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Schalke. Dabei war das Fahrzeug vor ihm deutlich langsamer als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs und fuhr Schlangenlinien. Die alarmierten Beamten konnten den Transporter schließlich in der Caubstraße stoppen.

Polizei Gelsenkirchen stellt Führerschein sicher und leitet Verfahren ein

Ein freiwilliger Drogenvortest des 19-jährigen Fahrers hatte ein positives Ergebnis. Daraufhin stellten die Polizisten den Führerschein des Gladbeckers sicher und untersagten ihm das Führen sämtlicher Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres. Zudem leiteten sie ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

