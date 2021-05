Drogen, Alkohol: Bodenkampf mit Gelsenkirchener Polizisten

Zwei alkoholisierte Streithähne hat die Gelsenkirchener Polizei am Montag, 10. Mai, in Zellen gesteckt. Es kam zu einer Rangelei, Drogen wurden sichergestellt.

Gelsenkirchen-Hassel. Zwei alkoholisierte Streithähne hat die Gelsenkirchener Polizei in Zellen gesteckt. Es kam zu einer Rangelei, Drogen wurden sichergestellt.

Alkohol, Drogen und Widerstand gegen Polizeibeamte: Gegen zwei Männer (45, 46) aus Gelsenkirchen und Dorsten wurde am Montag, 10. Mai, Strafanzeige erstattet. Einer riss einen Beamten bei einem Gerangel zu Boden.

Ringkampf mit Polizisten am Boden, fixierter Streithahn, versucht, Beamten zu treten

Die beiden Männer waren am Montag gegen 19 Uhr einer Zeugin aufgefallen, weil das Duo offensichtlich alkoholisiert auf einem Tankstellengelände an der Polsumer Straße in einen Wagen stieg und wegfuhr. Beamte stießen kurz darauf vor einem Haus an der Polsumer Straße auf einen 46-jährigen Dorstener und einen 45-jähriger Gelsenkirchener, die handfeste Argumente gegenseitig austauschten.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Der 46-Jährige schrie lautstark und drohte den Beamten mit erhobenen Armen. Als ihn die Polizisten ergriffen, wehrte er sich so sehr, dass der Dorstener mit einem Beamten zu Boden ging. Hier gelang es dem Polizisten, den 46-Jährigen zu fixieren. Beleidigungen und Trittversuche folgten.

Weil der Gelsenkirchener plötzlich Partei für seinen Kontrahenten ergriff, nahmen Unterstützungskräfte den aggressiven 45-Jährigen ebenfalls in Gewahrsam. Bei der Dursuchung des Dorsteners fanden Polizeibeamte Drogen. Sein Wagen wurde ebenfalls sichergestellt und abgeschleppt.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen