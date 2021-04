Blutspende DRK ruft zur Blutspende in Gelsenkirchen-Erle auf

Gelsenkirchen-Erle. Das Rote Kreuz bittet am kommenden Donnerstag zur Blutspende nach Gelsenkirchen-Erle. Das müssen die Spenderinnen und Spender wissen.

Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende in der Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen auf: Spenderinnen und Spender seien am kommenden Donnerstag, 6. Mai, von 17 bis 20 Uhr herzlich willkommen, teilte die Hilfsorganisation mit.

Um in Corona-Zeiten lange Warteschlangen vor der Blutspende zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder den Link https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/GE-BergerFeld eine Blutspendezeit zu reservieren.

Diese Bestimmungen gelten für die Blutspende in Gelsenkirchen

„Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, sagt DRK-Sprecherin Ulrike Reinkenhoff. Die DRK-Blutspendedienste beobachteten die Corona-Lage sehr aufmerksam und stünden hierzu in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden.

„Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger“, so Reinkenhoff. „Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen.“

Ständig aktualisierte Infos gibt es unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona.