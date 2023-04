Dritter Todesfall 2023: SPD Gelsenkirchen in großer Trauer

Gelsenkirchen. Erneut große Trauer in der SPD-Fraktion: Lutz Dworzak ist tot. Er engagierte sich fast ein halbes Jahrhundert im Stadtrat Gelsenkirchens.

Er engagierte sich fast ein halbes Jahrhundert für die Stadt Gelsenkirchen als Mitglied des Stadtrats. Jetzt ist der Sozialdemokrat Lutz Dworzak im Alter von 75 Jahren verstorben. „Wir sind schockiert und unendlich traurig, dass unser langjähriger Freund und Fraktionskollege in der Nacht zum Samstag an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist, den er am Donnerstag, seinem 75. Geburtstag, erlitt“, teilte die SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen am Wochenende über ihre Kanäle auf sozialen Medien mit.

Lutz Dworzak: Viele Jahrzehnte prägend als Sozialpolitiker in Gelsenkirchen

Seit 1975 – also seit 48 Jahren – gehörte Lutz Dworzak dem Rat der Stadt Gelsenkirchen an. Zuletzt leitete er, wie auch viele Jahre zuvor, den Ausschuss für Soziales und Arbeit. Auch als Mitglied der LWL-Landschaftsversammlung sei der Sozialpolitiker stets in Erscheinung getreten als „politischer Anwalt derjenigen, die in besonderer Weise auf die gesellschaftliche Solidarität und einer starken sozialen Stadt angewiesen sind“, erinnert die SPD. Die Stadt habe jemanden der verloren, der den Strukturwandel nicht nur miterlebte, sondern ihn auch in der Praxis als politischen Architekten gestaltete.

„Jetzt ist Lutz Dworzak nicht mehr da. Das schmerzt uns zutiefst. Das, was er für Gelsenkirchen und insbesondere für die Menschen in seinem Wahlkreis Horst-Süd getan hat, aber wird bleiben“, betont die SPD. „Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinem Sohn, seiner Familie und seinen Angehörigen.“ Hauptberuflich war Dworzak bis zu seiner Pension bei der Stadtverwaltung Essen als Oberverwaltungsrat tätig.

Ein trauriges Jahr: 2023 gab es bereits drei Todesfälle in der Gelsenkirchener SPD-Fraktion

In der Gelsenkirchener SPD-Fraktion ist es bereits der dritte Todesfall in diesem Jahr. Am 24. Februar, dem Jahrestag des Einmarschs Russland in die Ukraine, starb der schwer kranke SPD-Ratsherr und Ukraine-Helfer Jürgen Hansen im Alter von 65 Jahren in einem ukrainischen Krankenhaus. Nur wenige Wochen später, am 1. April 2023, musste die SPD-Fraktion den Tod von Gewerkschafter Ernst Majewski öffentlich machen. Der 73-Jährige engagierte sich als Stadtverordneter für den Wahlkreis Rotthausen-Ost ebenfalls für die SPD im Rat der Stadt, insbesondere im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik. (gowe)

