„Drift“-Unfall bei Tuner-Treffen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Bis zu 400 Autotuner haben sich Freitagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz in Erle getroffen. Bei Posen verursachte ein 18-Jähriger einen Unfall.

Bei einem Treffen der Autotuner-Szene in Gelsenkirchen-Erle ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei am Morgen berichtet, ist ein 18-Jähriger mit dem Auto gegen die Wand des Marktkauf-Supermarktes „gedriftet“. Die vier Insassen in dem VW Polo blieben bei der Kollision trotz ausgelöster Airbags glücklicherweise unverletzt, auch am Gebäude entstand kein Schaden, hieß es.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der junge Fahrer beim Drehen von „Donuts“ offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet. Außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

An dem Szene-Treffen auf dem Parkplatz nahmen nach Polizeiangaben in der Spitze bis zu 200 Fahrzeuge und 400 Menschen teil. Aus polizeilicher Sicht lief das spontane Treffen bis auf den Unfall und Beschwerden über ruhestörenden Lärm weitestgehend unproblematisch. (red)

