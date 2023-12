Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Gelsenkirchen

Bei einem Wohnungsbrand am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen sind drei Menschen verletzt worden. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die Gelsenkirchener Feuerwehr ist am Samstag, 16. Dezember, gegen 11.10 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Altstadt ausgerückt. Drei Bewohner sind nach Polizeiangaben verletzt worden.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Gelsenkirchen: Drei Bewohner im Krankenhaus

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte hatte sich in einer Wohnung eines Hauses an der Hauptstraße Fett in einer Bratpfanne entzündet. Drei Bewohner im Alter von 18, 20 und 48 Jahren wurden von Rettungskräften aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Löscharbeiten musste die Feuerwehr nicht durchführen. Der Polizei zufolge ist auch kein Gebäudeschaden entstanden.

