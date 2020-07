Ulrike Brockerhof, die das „!Stage“-Projekt am Consoltheater begleitet, steht in der Gelsenkirchener Bleckkirche auf der Bühne.

Konzert in der Bleckkirche Drei Künstler gastieren in der Gelsenkirchener Kulturkirche

Gelsenkirchen-Bismarck. In der Coroan-Krise gibt es in der Gelsenkirchener Bleckkirche einen Konzertabend: Er widmet sich dem Thema „Gemeinschaft & Solidarität“.

Gelsenkirchens Kirche der Kulturen, die Bleckkirche an der Zoom Erlebniswelt in Bismarck, lädt zu ihrem 4. und vorerst letzten Kulturgottesdienst ein. Am Freitag, 10. Juli, ist ein Trio zu Gast.

„Motiviert durch unserer Erfahrungen während der Coronakrise steht diesmal das Thema ‘Gemeinschaft & Solidarität’ auf dem Programm“, kündigt Pfarrer Thomas Schöps an. Die künstlerische Gestaltung übernehmen die Schauspielerin Ulrike Brockerhoff sowie der Singer-Songwriter Mario Stork und der Gelsenkirchener Musiker Norbert Labatzki.

Besucherzahl für Gelsenkirchener Bleckkirche auf 30 erhöht

Aufgrund gelockerter Corona-Hygienebestimmungen kann die Bleckkirche mittlerweile 30 statt 20 Gäste empfangen. Um eine Reservierung unter mail@bleckkirche.info wird aber laut Schöps weiterhin gebeten. Für den Gottesdienst am 10. Juli stehen noch ausreichend Plätze zur Verfügung.

Die Kulturgottesdienste wurden zusammen mit André Wülfing von der Geschichtenbühne Wülfing und dem Gelsenkirchener Komponisten Michael Walter entwickelt. Dem Publikum soll wieder eine Möglichkeit geboten werden, kulturelle Veranstaltungen besuchen und genießen zu können. Die beteilgten Kreativen, die durch das Veranstaltungsverbot besonders von finanziellen Einbußen betroffen sind, erhalten durch die Zahlung von Honoraren eine Unterstützung

4. Kulturgottesdienst in der Bleckkirche, Freitag, 10. Juli, Beginn 19 Uhr.