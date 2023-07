Drei Jugendliche schlagen und rauben Senior in Schalke aus

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Zeugenaufruf in Gelsenkirchen nach dem Raubzug von drei Jugendlichen. Das Trio hat einen Senior angegriffen und bestohlen.

Nach einem Raubzug dreier Jugendlicher in Schalke sucht die Gelsenkirchener nach den Tatverdächtigen und startet dazu noch einen Zeugenaufruf.

Gelsenkirchener (67) wird in Schalke geschlagen - Trio stiehlt Portemonnaie

Die angezeigte Straftat hat sich nach Behördenangaben am Freitag, 30. Juni, in Schalke-Nord ereignet. Gegen 18.15 Uhr lief dort der 67-Jährige von der Kurt-Schumacher-Straße in die Caubstraße, wo er eigenen Angaben zufolge wiederholt geschlagen worden und gestürzt sei. Drei Jugendliche hätten dann plötzlich vor ihm gestanden und ihm das Portemonnaie gestohlen. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung des nahe gelegenen Bolzplatzes.

Anzeige erstattete der Gelsenkirchener am nächsten Tag. Die Jugendlichen waren der Beschreibung nach etwa 15 bis 18 Jahre alt und von schlanker Figur. Einer von ihnen war etwa 1,60 Meter groß, hatte schwarze, nach hinten gekämmte Haare, trug eine blaue Jeanshose, helle Turnschuhe sowie ein grünes T-Shirt mit grünem Emblem.

Ein weiterer Tatverdächtiger war etwa 1,80 Meter groß, trug eine blaue Jeansjacke, eine Jeanshose sowie Turnschuhe. Der dritte war ebenfalls 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und war mit einem weißen Jogginganzug der Marke „Nike“bekleidet, außerdem trug er weiße Turnschuhe.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7552 oder 0209 365 8240.

