Rauschfahrten Drei berauschte Fahrer in Gelsenkirchen gestoppt

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat erneut berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie hatten Alkohol oder Drogen konsumiert.

Anzeigen und saftige Geldbußen drohen drei berauschten Autofahrern, die die Gelsenkirchener Polizei im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen (11./12. November) aus dem Verkehr gezogen hat. Alle Verkehrssünder mussten die Beamten zur Wache begleiten, um eine Blutprobe abzugeben.

Marihuana-Wolke verrät berauschten Fahrer in Gelsenkirchen

Den Auftakt der ertappten Autofahrer machte am Mittwoch ein Golf-Fahrer auf der Mozartstraße in Rotthausen. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen stieg den Beamten der Geruch von Marihuana in die Nase. Der Mann besitzt zudem keine Fahrerlaubnis, das Auto war nicht zugelassen.

Gestoppter Chrysler in Gelsenkirchen: Rücklicht funktionierte nicht, Drogen gefunden

Einem 26-jähriger Chrysler-Fahrer wurde ein defektes Rücklicht gegen 23 Uhr auf der Grothusstraße zum Verhängnis. Als er deswegen angehalten wurde, kam heraus: Er stand unter Drogeneinfluss, hatte zudem noch Rauschmittel bei sich.

Ähnlich erging es einem 45-jährigen Opel-Fahrer auf der Industriestraße in Horst. Der angetrunkene Fahrer flüchtete mitsamt Auto, konnte aber gestellt werden. Der gestoppte Astra war außerdem nicht versichert.