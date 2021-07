Drei Baustellen in Gelsenkirchen: Das müssen Bürger wissen

An gleich drei Stellen im Gelsenkirchener Stadtgebiet rücken Bauarbeiter (Symbolbild) in den nächsten Tagen an, um Schäden zu reparieren.

Gelsenkirchen. An gleich drei Stellen im Gelsenkirchener Stadtgebiet rücken Bauarbeiter an, um Schäden zu reparieren. Worauf Verkehrsteilnehmer achten müssen.

In den Ferien rücken Arbeiter aus, um Schäden zu beheben vorzunehmen. So auch in Gelsenkirchen. Den Auftakt macht die Reparatur einer Wasserleitung. Danach wird eine Ampelanlage wieder in Schuss gebracht und zu guter Letzt eine Fahrbahndecke erneuert.

Reparatur der Wasserleitung an Theodor-Otte-Straße: Fahrbahn teilweise gesperrt

Ab Donnerstag, 15. Juli, werden auf der Theodor-Otte-Straße in Höhe des Autohauses Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung durchgeführt. Hierfür wird die Fahrbahn gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Bereich in die Gegenfahrbahn geführt.

Nur für Lastkraftwagen, die in Fahrtrichtung Emscherstraße unterwegs sind, gibt es Einschränkungen. Diese werden über die Willy-Brandt-Allee, Adenauerallee und Emscherstraße sowie über die Kurt-Schumacher-Straße, Alfred- Zingler-Straße, Adenauerallee und Emscherstraße umgeleitet. Die Arbeiten werden bis Ende August 2021 andauern.

Ampelanlage auf Vordermann gebracht: Virchowstraße für einen Tag voll gesperrt

Ebenfalls am Donnerstag, 15. Juli, werden an der Kreuzung Bochumer Straße / Virchowstraße Arbeiten an der Ampelanlage durchgeführt. Hierfür wird die Virchowstraße zwischen Bochumer Straße und Rudolfstraße voll gesperrt. Umleitungen werden über die Bochumer Straße und Munscheidstraße in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. Diese Arbeiten werden noch am gleichen Tag abgeschlossen.

Neuer Asphalt für Luitpoldstraße: Einspurige Verkehrsführung

Auf der Luitpoldstraße wird ab Montag, 19. Juli, die Fahrbahndecke zwischen der Florastraße und der Gabelsbergerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof instandgesetzt. Hierfür wird auf der Florastraße in Fahrtrichtung Herne vor der Luitpoldstraße die rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Hauptbahnhof einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Arbeiten finden in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien statt und werden voraussichtlich bis Samstag, 24. Juli, dauern.

