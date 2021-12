Die Lollitests müssen die Grundschullehrkräfte „mal eben so nebenbei“ erledigen. „Teilweise kommen die Laborergebnisse der PCR-Tests per Mail um Mitternacht. Das raubt manchen Kolleginnen und Kollegen den Schlaf“, sagt Lothar Jacksteit, Vorsitzender der GEW in Gelsenkirchen.