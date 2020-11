Doppelte Strafe: Schwarzfahrer ohne Maske in Gelsenkirchen

Altstadt. Bei Kontrollen am Gelsenkirchener Bahnhof sind Bundespolizisten auf einen hartnäckigen Maskenverweigerer und Schwarzfahrer gestoßen.

Mit einem partout uneinsichtigen Maskenverweigerer hatten es Bundespolizisten am Wochenende, 28./29. November, in Gelsenkirchen zu tun. Gutes Zureden half nicht, nun läuft ein Bußgeld- sowie ein Strafverfahren. Denn der 32-Jährige fuhr auch noch schwarz.

Schwarzfahrer weigert sich in Gelsenkirchen, Maske zu tragen und Bahn zu verlassen

Nach Angaben der Bundespolizei fiel Beamten ein 32-jähriger polnischer Staatsangehöriger aus Altshausen auf, der am Samstag (28. November) eine Eurobahn zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof ohne erforderlichen Fahrausweis nutzte. Zudem weigerte sich der Mann, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Zug zu verlassen. Deshalb informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei, welche ihm beim Verlassen half.

Bußgeld- und Strafverfahren eingeleitet

Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Einsatzkräfte weigerte sich der Mann weiterhin, eine Maske aufzusetzen. Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung und ein Strafverfahren wegen Beförderungserschleichung ein. Der 32-Jährige erhielt anschließend einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Wochenend-Bilanz: 18 Bußgeldverfahren an sechs Hauptbahnhöfen eingeleitet

Insgesamt musste die Bundespolizei am vergangenen Wochenende 18 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung in den Hauptbahnhöfen Dortmund, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Hagen und Mülheim an der Ruhr einleiten. Diese wurden an die zuständigen kommunalen Behörden weitergeleitet.