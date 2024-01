Döner bestellt, nicht bezahlt: Jetzt ermittelt die Polizei

Gelsenkirchen-Erle Irrer Fall in Gelsenkirchen-Erle: Gleich mehrfach bestellt ein Mann einen Döner, holt ihn aber dann nicht ab. Der Imbissbesitzer ist sauer.

Nicht nur die ganz großen Kriminalfälle beschäftigen die Gelsenkirchener Polizei: Manchmal sind es auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie in diesem Fall, wo es um eine besondere Form des Betruges geht. Im Mittelpunkt: eine Imbissbude in Gelsenkirchen-Erle.

Dort hat ein Mann zuletzt wiederholt einen Döner bestellt, diesen aber dann nicht abgeholt und bezahlt. Nach dem dritten Fall dieser Art hat der Imbissbudenbesitzer, ein 48 Jahre alter Gelsenkirchener, nun Strafanzeige wegen Betruges erstattet.

Gelsenkirchener Imbissbudenbesitzer schaltet die Polizei ein

Der Imbissbesitzer ärgert sich darüber, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach in seinem Betrieb an der Emscherstraße einen Döner zum Preis von sechs Euro bestellt und angekündigt hat, erst im benachbarten Supermarkt einkaufen gehen zu wollen. Anschließend wolle er dann sein Essen abholen – er tauchte aber nicht wieder auf.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Am Dienstag dieser Woche, gegen 15.25 Uhr, sprach der Imbissbudenbesitzer den Mann nach dessen Einkauf auf den bestellten Döner an. Der Mann (1,75 groß, schwarze Haare) sagte im Vorbeigehen, er wolle nun nichts mehr essen und entfernte sich in einem weißen Transporter mit Krefelder Kennzeichen. Der Imbissbesitzer schaltete die Polizei ein, die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen