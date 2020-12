DLRG zeichnet Leibniz in Buer für Schwimmförderung aus

Gelsenkirchen-Buer. Förderpreis attestiert Gelsenkirchener Gymnasium besonderes Engagement bei der Schwimm-Ausbildung von Kindern. Schule kooperiert mit Vereinen.

Buchstäblich ausgezeichnet ist das Leibniz-Gymnasium in Buer in Sachen Schwimm-Förderung unterwegs: Die Schule hat jetzt den Förderpreis „DLRG & Schule“ erhalten, der ein überdurchschnittliches Maß an Engagement in der Schwimm-Ausbildung von Kindern und Jugendlichen attestiert. Kriterien waren das Schwimmkonzept, die Qualifikation von Lehrkräften, die Kooperation mit externen Partnern und die Präventionsarbeit und Elterneinbindung. Darüber hinaus kann sich das Leibniz über einen Sonderpreis freuen: einen Gutschein der DLRG-Materialstelle in Höhe von 500 Euro.

Vor dem Hintergrund zunehmender Nichtschwimmer-Zahlen auch durch Bäder-Schließungen und hohe Schwimmkurs-Gebühren sichtet das Leibniz seit vielen Jahren Fünftklässler und gibt den Eltern eine individuelle Rückmeldung über den aktuellen Stand der Kinder in Sachen Schwimmen. Nichtschwimmer werden mit einem speziell von der Schule angebotenen Förderkurs betreut, so dass sie im besten Fall in Klasse 6 am regulären Schwimmunterricht teilnehmen können. Über den Kontakt sowohl zum Schwimmverein SV Buer 1924 als auch zur DLRG können die Kinder das Schwimmen noch schneller erlernen.

Gelsenkirchener Lehrer bietet Schülern ein Rundum-Paket an

Maßgeblich an dem Programm beteiligt ist u.a. Michael Matuschek, Mathematik- und Sportlehrer am Leibniz, der seit vielen Jahren mit der DLRG-Ortsgruppe Buer und dem Schwimmverein SV Buer 1924 kooperiert, wo er selbst seit über 25 Jahren Mitglied ist.

Als B-Lizenz-Trainer im Leistungs- und Breitensport und Referent für die Schwimmlehrer-Ausbildung bzw. Fortbildung von Trainern und Übungsleitern ist er prüfungsberechtigt und bietet den Schülern in seinem Kurs mit DLRG Bronze und Silber, Erste Hilfe und Schnorcheltauchen ein Rundumpaket an. Oberstufen-Schüler können Schwimmen als Schwerpunkt wählen; zu den Inhalten gehört dann etwa Rettungsschwimmen. Sportlehrer können bei ihm überdies ihre Rettungsschwimm-Fähigkeit verlängern.