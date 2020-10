Ein handgemaltes Warnschild erinnert an das Maskentragen wegen der Corona-Pandemie. Der Frauenverband Courage veranstaltet am Dienstag, 13. Oktober in Gelsenkirchen eine Diskussion zum Thema Corona an Schulen und Kitas.

Corona Diskussion zu Covid-19 an Gelsenkirchener Schulen und Kitas

Gelsenkirchen. Der Frauenverband Courage veranstaltet am Dienstag, 13. Oktober in Gelsenkirchen eine Diskussion zum Thema Corona an Schulen und Kitas.

Angesichts steigender Inzidenzzahlen und Infektionen mit Covid-19 in Gelsenkirchen veranstaltet der Frauenverband Courage eine Podiums- und Diskussionsveranstaltung unter dem Titel „Wie sicher sind unsere Kinder in den Schulen und Kitas vor Corona – was ist zu tun?“ Veranstaltungstermin ist Dienstag, 13. Oktober, um 18.30 im Bistro des Kultursaals der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1c. Der Eintritt ist frei.

Gelsenkirchener Arzt Dr. Willi Mast als Diskussionsteilnehmer

„Wir diskutieren mit Ärzten, Eltern, Lehrern und Schülern und allen Interessierten, wie die Situation zu beurteilen und vor allem was zu tun ist“, kündigte der Frauenverband an. Einer der Podiumsteilnehmer ist der Gelsenkirchener Arzt Dr. Willi Mast, Mitautor des Buchs „Covid-19: neuartig, gefährlich, besiegbar“.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, um die Hygiene-Regeln einzuhalten, wird um Anmeldungen im Vorfeld gebeten - Mail an: courage-ge-west@gmx.de. Der Frauenverband steht der MLPD nah.