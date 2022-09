Diskriminiert! So fühlt sich Gelsenkirchenerin mit Rollator

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Gelsenkirchenerin Raphaela Weßeling kann ihr Haus nicht ohne Rollator verlassen. Ihr Problem-Ort ist der Busbahnhof – ein Aufzug streikt.

Raphaela Weßeling ist keine Frau, die ein Blatt vor den Mund nimmt. Sie spricht an und aus, wenn sie etwas stört. „Resignieren, das bin ich nicht!“ Das sagt sie von sich selbst und dann ganz offen auch das: „Ich fühle mich in der letzten Zeit diskriminiert“. Worum geht’s ihr, die aufgrund schwerer Krankheit auf Unterstützung durch einen Rollator angewiesen ist? Vor allem um den Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen.

Ganz konkret hat sie dafür einen für sie neuralgischen Ort im Kopf, der sie aufregt, ja fast schon wütend macht, „obwohl ich mich ja eigentlich gar nicht aufregen darf.“ Es ist der Aufzug am Busbahnhof in der City. Seit Wochen kaputt, aber für Raphaela Weßeling essenziell, um in die Stadt zu kommen und dort ihren Lungenfacharzt zu besuchen. „Was mich am meisten ärgert: Wir kommen nirgendwo runter, es wird nicht repariert“, sagt die 59-Jährige.

Der Busbahnhof in Gelsenkirchens City: Hier gibt es häufiger Ärger mit dem Aufzug, der eigentlich die Verbindung zur Innenstadt herstellt. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

So oft habe sie dort schon auf Hilfe gehofft – vergebens. Stattdessen gab es weniger zufriedenstellende Antworten und Ratschläge. Denn Raphaela Weßeling hat nachgefragt, bei der Stadtverwaltung etwa. „Man sagte mir beim Ordnungsamt, ich solle doch eine Haltestelle weiter fahren“ – und das, obwohl ihr manchmal jeder Schritt zu viel sein kann, sie wegen ihrer „Osteoporose im Endstadium“ manchmal kaum laufen kann. „Ich bin nicht die Schnellste mit dem Rollator, und bekomme auch keine Luft“, sagt die Ückendorferin.

Dann gab es den Hinweis, doch die Rolltreppe zu nehmen. Nur wie? Mit Rollator darf sie die schließlich gar nicht betreten, will das Gefährt aber auch nicht einfach stehen lassen. Sie habe Gleichgewichtsprobleme, berichtet Weßeling, und wenn sie dann noch falle – „alleine da runter, da wird mir Angst und Bange.“

Das Wort barrierefrei gibt es für sie nicht, erst recht nicht, wenn sie über den Busbahnhof nachdenkt. In ihren Augen sei dieser von Anfang eine „Katastrophe“. Ihre Freundinnen und Bekannten, die ebenfalls auf die Begleitung eines Rollators angewiesen sind, klagen Ähnliches, wie Raphaela Weßeling erzählt. Doch genau das stört sie ja auch: Dass „sie immer nur schimpfen und nichts unternehmen wollen.“

Die gelernte Verkäuferin hat Pflegegrad 2, eine Leberzirrhose, obwohl sie nie Alkohol getrunken hat. Ihr Rollator, fünf Kilogramm schwer, ist ihr Instrument für die Teilhabe am Leben. Und doch bereitet ihr die Unterstützung im Alltag Schwierigkeiten. Ein weiteres Beispiel: Wenn sie in einen Bus ein- oder aussteigen möchte. Häufig schon habe sie erlebt, dass dieser vom Busfahrer gar nicht erst abgesenkt wird. Betreten des Busses ohne fremde Hilfe unmöglich.

Gelsenkirchen: „Der Busbahnhof sollte eine Rampe bekommen“

Was wären ihre Wünsche für die Zukunft? „Dass der Busbahnhof eine Rampe bekommt“, schlägt sie vor. Somit wäre der Aufzug, der in gewisser Regelmäßigkeit immer wieder defekt ist, nicht die alleinige Möglichkeit, in die City oder zum Busbahnhof zu gelangen. Ein weiterer Vorschlag von Raphaela Weßeling: „Man könnte jemanden da hinstellen, der uns runterhilft.“ Sie erinnert sich an einen schneereichen Winter vor gar nicht allzu langer Zeit. Da sei eine Benutzung des Aufzugs wegen Vereisungen auf dem Dach nicht möglich gewesen, so Weßeling. „Da stand dann auch jemand da und hat geholfen.“ Stadtsprecher Martin Schulmann gibt den Rat, die Mitarbeiter der Bogestra im Kundencenter am Bahnhofsvorplatz anzusprechen. „Die organisieren immer Hilfe“, so Schulmann.

Zuletzt war ein elektrisches Bauteil des Aufzugs defekt und sollte wieder instand gesetzt werden. Für Anfang September war die Reparatur angekündigt – funktioniert der Aufzug nun wieder? „Leider nein“, sagt Martin Schulmann. Dem beauftragten Unternehmen sei es noch nicht gelungen, das defekte Teil zu überholen. Ein Austausch gegen ein neues Ersatzteil ist für die Stadt derzeit keine Option, die Lieferzeit beträgt mehrere Monate.

Und der nächste Aufzug-Stillstand ist schon ausgemacht: Noch in diesem Jahr sollen die mehrfach durch Vandalismus beschädigten Türen ausgetauscht werden. Mutwillige Sachbeschädigung ist nach Angaben der Stadt in den allermeisten Fällen die Ursache dafür, dass der Aufzug nicht funktioniert. Im vergangenen Jahr war der Aufzug wegen insgesamt neun Störungen außer Betrieb.

