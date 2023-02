Disco-Gast (21) von Türstehern krankenhausreif geprügelt

Gelsenkirchen. Laut Zeugen haben Türsteher einer Gelsenkirchener Diskothek am Samstag einen Gast aus Wuppertal krankenhausreif geschlagen. Polizei ermittelt.

Laut Polizei Gelsenkirchen ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit um eine verlorene Handtasche in einer Diskothek in Bismarck derart eskaliert, dass am Ende ein 21-jähriger Gast aus Wuppertal mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Türsteher sollen ihn nach ersten Ermittlungen der Polizei geschlagen haben.

Zwei Frauen streiten am Ausgang: Handtasche war nicht mehr auffindbar

Was war geschehen? Wie die Polizei berichtet, war am Sonntag gegen 4 Uhr in der Frühe ein Streit am Ausgang einer Diskothek an der Johannes-Rau-Allee entstanden. Zwei junge Frauen (19 und 23) gaben in der späteren Vernehmung an, dass es beim Verlassen der Lokalität zum Ärger kam, weil das Personal eine dort deponierte Handtasche nicht mehr finden konnte.

Im Verlauf der Diskussionen habe sich ein 21 Jahre alter Gast aus Wuppertal eingemischt. Er sei von den Türstehern des Lokals verwiesen worden. Dabei sei er auch geschlagen worden. Das bestätigte laut Polizei noch ein weiterer Zeuge vor Ort. Der Geschädigte wurde von Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen über den genauen Ablauf dauern noch an.

