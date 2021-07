Disc-Golf-Weltmeister kommt für Workshops nach Gelsenkirchen

Auch Sportinteressierte aus Gelsenkirchen können sich in den Sommerferien bei fünf Tagesworkshops in der Trendsportart Disc-Golf ausprobieren.

Gelsenkirchen. Gelsensport bietet allen Daheimgebliebenen in den Sommerferien fünf Disc-Golf-Workshops an. Der frühere Weltmeister zeigt dabei seine Tricks.

Der frühere Weltmeister kommt! Hartmut Wahrmann will in diesen Sommerferien auch allen Bewegungsbegeisterten aus Gelsenkirchen eine neue Trendsportart näherbringen: Disc-Golf. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Frisbee und Mini-Golf. Wurftechnik, Präzision und Fingerspitzengefühl sind da gefragt. Insgesamt fünf Termine bietet Veranstalter Gelsensport an, um auf der Trendsportanlage Consol (Klarastraße 45 in Bismarck) einmal in das Ganze hineinzuschnuppern. Los geht’s am Freitag, 16. Juli, um 11 Uhr.

Bäume, Büsche und Hügel dienen im Consol-Park als natürliche Hindernisse

Das Runde muss in das Runde: So sieht Disc-Golf aus. In Gelsenkirchen-Bismarck gibt es in den Sommerferien fünf Tagesworkshops Foto: Duisburg Ducks

Dieses kostenfreie Angebot richtet sich laut Gelsensport an Kinder, Jugendliche und Familien. die ihre Sommerferien aktiv und abwechslungsreich gestalten wollen. Beim Disc-Golf geht es wie beim herkömmlichen Golf oder Mini-Golf darum, einen vorgegebenen Parcours zu durchspielen. Es gilt, die Distanz zwischen Abwurf und Ziel mit möglichst wenig Würfen zu überwinden. Dabei müssen natürliche Hindernisse wie Bäume, Büsche, Hügel und Senken beachtet und umspielt werden.

Disc-Golf kann schnell erlernt und von jedem gespielt werden und ist somit ein echter Breitensport. Für eine überschaubare Gruppengröße mit maximal zwölf Teilnehmenden pro Kurs, Hygienemaßnahmen vor Ort sowie einen kleinen Mittags-Snack ist gesorgt. Folgende Termine stehen zur Verfügung: Fr., 16. Juli; Mi., 21. Juli, Di. 27. Juli, Fr., 13. August sowie Do., 19. August, jeweils von 11 bis 15 Uhr.

Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich

Eine Anmeldung im Vorfeld ist aufgrund der Corona-Regeln erforderlich bei Christian Tabel, Koordinator der Trendsportanlage Consol, unter: 0209/169 59 08 (9-16 Uhr) oder per E-Mail an christian.tabel@gelsensport.de. Anmeldeschluss für Workshop Numero eins ist Donnerstag, 15. Juli.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen