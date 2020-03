Der Maestro hütet das Haus. Und zwar genau dort, wo einst Ludwig van Beethoven ab 1818 seine Sommerfrische verbrachte. Einmal am Tag aber verlässt Dirigent Johannes Wildner sein Zuhause im österreichischen Mödling und begibt sich auf Wanderschaft. An seinen Spaziergängen auf den Spuren Beethovens lässt der langjährige Generalmusikdirektor und heutige Ehrendirigent der Neuen Philharmonie Westfalen die Menschen täglich teilnehmen.

Der 64-Jährige plaudert kenntnisreich per Selfie-Video auf Youtube über seine Corona-Wanderungen durch die Kultur-Quarantäne. Für die Zuschauer bietet sich so eine wunderbare Chance, an Originalschauplätzen jede Menge Spannendes über Beethoven zu erfahren, dessen 250. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert. Vielen Gelsenkirchener geben die Filme die Möglichkeit, dem einstigen, so beliebten Chefdirigenten wieder zu begegnen. Zahlreiche Menschen im Revier pflegen bis heute einen guten Kontakt zu Johannes Wildner, der als erster Dirigent des fusionierten Landesorchesters (1997-2007) in die Chronik eingegangen ist.

Wildner: Gelsenkirchen ist meine „alte, geliebte Wahlheimat“

In der Steiermark geboren, verliebte sich Wildner rasch ins Ruhrgebiet. Gelsenkirchen nennt er noch heute seine „alte, geliebte Wahlheimat“. Mit seinen Corona-Wanderungen, so titelt er seine Tour, kommt er nun täglich ins Wohnzimmer. Im Gespräch mit der WAZ versprach Wildner: „Ich werde so lange über den Berg Eichkogel gleich hinter meinem Haus wandern und berichten, wie die aktuelle Kontaktsperre dauert.“

Am Telefon empfahl der Dirigent und Musikwissenschaftler den Menschen in Gelsenkirchen, das Beste aus dem derzeit Möglichen zu machen: „Wir haben im Moment eine geteilte Gesellschaft, die einen überbelastet und am Limit, die anderen zur Untätigkeit verdammt.“ Aber jeder könne aus seiner Lage auch Gewinn ziehen: „Der am Limit kann Kraft schöpfen aus dem Bewusstsein, dass sein Einsatz das ganze Gefüge am Laufen hält.“ Der zum Nichtstun Verurteilte könne sich mit vielen Dingen tiefschürfend beschäftigen, zu denen er sonst keine Zeit habe: „Lesen, gute Filme schauen und darüber zu Hause diskutieren, eine Fremdsprache lernen. Wir sollten die Zeit sinnvoll und fruchtbar nutzen.“

Wildner nutzt die Zeit für seine einsame Wanderungen

Gelsenkirchen Zur Person: Johannes Wildner Johannes Wildner studierte in Wien und Parma Dirigieren und Violine. Er war Mitglied der Wiener Philharmoniker und des Orchesters der Wiener Staatsoper. Beides prägte entscheidend seinen Dirigierstil. In Gelsenkirchen und Recklinghausen meisterte er ab 1997 erfolgreich die schwierige Fusion zweier Orchester. Von 2010 bis 2014 war Wildner Erster Gastdirigent des BBC Concert Orchestra in London. Seit 2014 ist er Intendant des Opernfestivals Burg Gars und Professor für Dirigieren an der Wiener Universität. Regelmäßig steht er am Pult großer Opernhäuser, dirigiert bedeutende Orchester der Welt. Gerne aber kommt der NPW-Ehrendirigent immer wieder zurück in seine Wahlheimat Gelsenkirchen.

Johannes Wildner selbst, dessen zahlreiche internationale Engagements derzeit auch auf Eis liegen, hält sich daran: „Ich lese Bücher, telefoniere oder, was ganz aus der Mode gekommen ist, schreibe Briefe. Da kann man wunderbar Emotionen und Gedanken formulieren.“

Oder er nutzt die Zeit des Stillstands für seine einsamen Wanderungen. Durch die Weingärten, die schon zu Zeiten Beethovens für manchen guten Tropfen gesorgt hatten, zu einem Weingut aus dem Jahre 1141 oder zu einer kleinen Weingarten-Kapelle, wo der Wanderer eine Kerze im Gedenken an Beethoven und an alle „vor der Zeit Verstorbenen“ anzündet. Die Videos sind zwei, drei Minuten lang, kurze Begegnungen mit vielen Anregungen, darunter auch einige Musiktipps für diese ganz besonderen Zeiten.