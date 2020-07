Digitale Sprechstunde: E-Books ausleihen und Musik streamen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen starten die Stadtbibliotheken wieder mit ihren Digitalen Sprechstunden. So können Bürger teilnehmen.

Ab August finden in Gelsenkirchen die Digitalen Sprechstunden der Stadtbibliothek wieder in der Stadtteilbibliothek Buer und in der Zentralbibliothek im Bildungszentrum statt. Für den Besuch ist eine telefonische Anmeldung notwendig. In der Sprechstunde geht es um das Thema eBook-Ausleihe und Musikstreaming. Dazu gibt es Tipps für das Einrichten.

Telefonische Anmeldung, Mund-Nasen-Schutz ist nötig

Die Termine: Donnerstag, 6. August, 17 bis 18.30 Uhr, Stadtteilbibliothek Buer, Hochstraße 40-44 (Eingang über die Luciagasse, 0209 169 4378) und Mittwoch, 26. August, 16.30 bis 18.30 Uhr, Zentralbibliothek (Ebertstraße 19, 0209 169 2819). Die Teilnahme ist kostenfrei. Wichtig: Mund-Nase-Bedeckung nicht vergessen.