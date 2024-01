Die Gelsenkirchener Polizei (Symbolbild) bittet Zeugen, die Verdächtiges in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Luxus-Wagens bemerkt haben, sich bei ihr zu melden. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Blaulicht Dieses Luxus-Auto wurde in Gelsenkirchen gestohlen

Gelsenkirchen-Feldmark Zu Wochenbeginn war das hochwertige Fahrzeug plötzlich vom Parkplatz verschwunden. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nun nach Zeugen.

Böse Überraschung für den Eigentümer eines Luxus-Autos in der Feldmark: Als er am Montag, 29. Januar, 7.15 Uhr, in sein Auto steigen wollte, war es verschwunden.

Am Vorabend hatte der Mann seinen Range Rover noch gegen 22 Uhr auf einem Grundstück am Eindeckerweg gesehen, wo er es abgestellt hatte. Es muss also zwischen Sonntag, 28. Januar, 22 Uhr, und Montag, 29. Januar, 7.15 Uhr, gestohlen worden sein.

Wer Verdächtiges rund um Eindeckerweg in Gelsenkirchen bemerkt hat, soll sich melden

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den schwarzen Range Rover Sport mit Gelsenkirchener Kennzeichen gesehen oder in der Nacht verdächtige Personen rund um den Eindeckerweg bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0209 365-8212 oder -8240.

