Dieses Geschenk bekommen Gelsenkirchener Eltern jetzt

Gelsenkirchen. Rund 3000 Babys kommen jährlich in Gelsenkirchen zur Welt. Dank einer Spende bekommen ihre Eltern gleich nach der Geburt nun ein Geschenk.

Rund 3000 Babys kommen jährlich in den geburtshilflichen Kliniken im Marienhospital Gelsenkirchen (mhg) und im Sankt Marien-Hospital Buer (mhb) zur Welt. Sicherheit spielt dort nicht nur während der Geburt eine zentrale Rolle, sondern auch wenige Tage nach der Geburt, wenn die Babys entlassen werden: Damit die Kleinsten sicher schlafen können, bekommen die Eltern einen Babyschlafsack geschenkt. Ermöglicht wurde das jetzt, wie auch schon in der Vergangenheit, durch eine Spende der Sparkasse Gelsenkirchen in Höhe von 20.000 Euro.

„Damit der Weg der Babys zu Hause gut und sicher weiter gehen kann, gibt es die Baby-Schlafsäcke, die zwar von keiner Krankenkasse finanziert werden, die aber einen wichtigen Beitrag dafür leisten, dass die Babys auch zu Hause gut und sicher schlafen können und aufgehoben sind“, so die Geschäftsführerin beider Geburtsstandorte und des Krankenhausträgers St. Augustinus Gelsenkirchen, Susanne Minten.

Stephanie Olbering, Sparkassendirektorin, erklärt: „Bereits zum dritten Mal – nach 2009 und 2020 – kooperieren wir jetzt mit den Geburtskliniken bei der Anschaffung von Baby-Schlafsäcken. Ich freue mich, dass wir mit unserer Spende zu einem sicheren Start der Neugeborenen ins Leben beitragen können.“

Schlafen Babys in einem entsprechenden Schlafsack, wird das Risiko des Plötzlichen Säuglingstodes, umgangssprachlich auch „Plötzlicher Kindstod“ genannt, deutlich minimiert. Werden die Kinder mit einer Decke zugedeckt, besteht die Gefahr, dass sie verrutscht, die Babys überhitzen oder keine Luft mehr bekommen. Eine weitere Empfehlung: Im ersten Lebensjahr sollten Säuglinge grundsätzlich auf dem Rücken schlafen.

