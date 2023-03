Dieses Gelsenkirchener Restaurant hat wieder geöffnet

Freuen sich schon auf die Gäste: Benedikt Gießen, Marcel Hofstätter und Renato Korcari (v.l.), das Team in der Villa Stadtgarten in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Villa Stadtgarten in Gelsenkirchen nimmt ab Mitte März wieder ihren Restaurantbetrieb auf. In der Küche werden neue Wege beschritten.

Corona werde ihn nicht in die Knie zwingen: Es war Anfang 2021, mitten im langen Lockdown, als Marcel Hofstätter diese Kampfansage machte. Hofstätter ist Inhaber der Villa Stadtgarten in Gelsenkirchen-Altstadt, und Corona hat ihn nicht in die Knie gezwungen. Am kommenden Mittwoch geht das Restaurant mit einem neuen Konzept wieder an den Start.

„Villa Stadtgarten“: Vielen Gelsenkirchenern ist noch immer der Name „Liebevoll“ ein Begriff. Ein wenig versteckt liegt das Restaurant – der Name lässt es vermuten – im Stadtgarten, etwas abseits der Zeppelinallee. Seit 2019 ist Hofstätter für den Betrieb verantwortlich, die ersten Jahre verliefen dann aber doch anders als geplant. Gestartet war die Villa Stadtgarten nämlich als reine Eventgastronomie: Um dort zu essen, musste man das Lokal mieten, etwa für eine Hochzeit, einen Geburtstag oder eine Firmenfeier. Doch dann kam Corona und sorgte dafür, dass zunächst einmal die Türen geschlossen blieben.

An diesen Tagen hat das Gelsenkirchener Restaurant geöffnet

„Als wir dann wieder öffnen konnten, hatte ich wie viele andere Betriebe mit Personalmangel zu kämpfen“, berichtet Hofstätter. Viele früher in der Gastronomie Beschäftigte hatten sich beruflich umorientiert und standen, als die Restaurants und Kneipen wieder öffneten, nicht mehr zur Verfügung. „Vor allem ein Koch beziehungsweise eine Köchin fehlte“, sagt Hofstätter, der auch noch ein Restaurant in Lüdinghausen betreibt: Bei Veranstaltungen konnte er auf Personal von dort zurückgreifen.

Doch diese Probleme sind jetzt gelöst. Am Mittwoch dieser Woche feierte die Villa Stadtgarten ihr „Soft Opening“ für geladene Gäste, ab dem kommenden Mittwoch (15. März) startet dann ganz offiziell der Restaurantbetrieb. Dann wird die Villa an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein: mittwochs bis sonntags, montags und dienstags bleibt das Restaurant geschlossen.

Im Sommer sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden

Die Villa Stadtgarten in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

In Sachen Küche will Hofstätter neue Wege gehen. Der Blick geht Richtung Spanien: „Wir setzen auf Tapas“, sagt der Inhaber. Geboten werden Klassiker wie Datteln im Speckmantel, frittierte Sardellen und vieles mehr, wie es sich gehört, steht auch der gut und lang gereifte Serrano-Schinken im Restaurant. Im Sommer wird die Outdoor-Küche auf der Terrasse an den Start gehen: Besucher können sich dann auf Steaks vom Grill und frische Salate freuen. „Wir haben aber auch eine Extrakarte mit vegetarischen und veganen Gerichten“, sagt Marcel Hofstätter.

Geöffnet sein wird die Villa Stadtgarten an den Öffnungstagen von 15 bis 21 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr – „dann bieten wir auch Kaffee und Kuchen für die Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Stadtgarten an“, so Hofstätter. Wenn das Wetter wieder besser wird, sollen die Öffnungszeiten auch ausgeweitet werden.

Nach wie vor ist es möglich, die Villa Stadtgarten für Familienfeiern zu mieten – auch Beerdigungskaffee bieten Marcel Hofstätter und sein Team an. Wie schon in den vergangenen Jahren stehen mehrmals im Jahr Sonderveranstaltungen auf dem Programm: Im Mai etwa wird es ein „Krimi-Dinner“ geben, im August eine Travestie-Show im Biergarten.

Alle Infos stehen im Internet unter villa-stadtgarten.de.

