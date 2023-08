Dieser Kultfilm läuft in Gelsenkirchen-Buer im Open-Air-Kino

Der Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer: In dieser Woche gibt es dort gleich zweimal Kino.

Gelsenkirchen-Buer. Heimatabend und Kultkino: Auch in dieser Woche bietet der Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Der Kulturbiergarten in Gelsenkirchen-Buer geht in die dritte Woche: Noch bis zum 20. August gibt es nahezu täglich Programm. Nachdem die Gäste am vergangenen Wochenende tapfer den zum Teil sintflutartigen Regenfällen getrotzt haben, besteht jetzt Hoffnung, dass sich das Wetter an den nächsten Tagen von seiner sommerlichen Seite zeigt: beste Voraussetzungen also für einen Biergartenbesuch.

An den kommenden beiden Tagen verwandelt sich die Grünfläche vor dem Michaelshaus in ein Open-Air-Kino. Am Dienstag, 8. August, steht jede Menge Nostalgie und Stadtgeschichte auf dem Programm. Gezeigt wird der Film „Heimatabend Gelsenkirchen“ von Frank Bürgin. Der Film erzählt von der wechselhaften Geschichte der Stadt, berichtet von glänzenden Perspektiven und bösen Abstürzen, von Höhen und Tiefen – die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch der mit ihr untrennbar verknüpfte FC Schalke 04 erlebten.

Gelsenkirchener Heimatfilm mit gut besetzter Talkrunde

Bevor der Film gezeigt wird, gibt es eine lockere Talkrunde zum Thema: Filmemacher Frank Bürgin plaudert mit Georg Lecher, dem Vorsitzenden des Vereins für Orts- und Heimatkunde, Bezirksbürgermeister Dominic Schneider, Gastronom Christoph Klug und Fußball-Reiseführer Olivier Kruschinski. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ruhrgebiets-Kultkino gibt es dann am Mittwoch, 9. August. Der Kulturbiergarten zeigt die schwarze Krimikomödie „Bang Boom Bang – ein todsicheres Ding“ von Peter Thorwarth aus dem Jahr 1999. Für die wenigen Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben (nicht wenige können ihn auswendig mitsprechen): Der Film, angesiedelt im östlichen Ruhrgebiet, erzählt die Geschichte des Kleinganoven Keek, dessen Komplize Kalle Grabowski aus dem Knast ausbricht und seinen Anteil an der Beute aus einem Banküberfall haben will – den Keek allerdings erstmal beschaffen muss. Außerdem mit von der Partie sind der windige Bauunternehmer Werner Kampmann (Diether Krebs in seiner letzten Rolle), der trottelige Hilfsarbeiter Schlucke (gespielt vom großartigen Martin Semmelrogge) – und ein Pferd namens Horst. Beginn des Abends ist ebenfalls 19.30 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.

Das Konzert am Donnerstagabend (Elton and the Joels) ist schon ausverkauft. Alle weiteren Infos zum Kulturbiergarten gibt es unter www.kulturbiergarten-buer.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen