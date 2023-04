Diesen beliebten Markt gibt es auch in Gelsenkirchen-Horst

In Gelsenkirchen-Horst feiert am 5. Mai ein neues Marktprogramm seine Premiere.

Gelsenkirchen-Horst. In Gelsenkirchen-Horst feiert am 5. Mai ein neues Marktformat seine Premiere. Zum Start gibt es ein besonderes Geschenk für die Besucher.

Feierabendmärkte werden immer beliebter, ab Mai gibt es auch in Gelsenkirchen-Horst ein entsprechendes Angebot: Am Freitag, 5. Mai, findet rund um die Essener Straße erstmals ein Nachmittagsmarkt statt. Neben dem klassischen Wochenmarkt-Angebot soll die von 15 bis 19 Uhr laufende Veranstaltung auch Vereinen und anderen Gruppen aus Horst eine Plattform bieten. Auch andere Stadtteile planen im Mai Feierabendmärkte.

Das Veranstaltungsformat wurde in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch in Horst konzipiert. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Format eine Belebung von Horst erreichen werden und dies unter bürgerschaftlichem Engagement“, kommentierte Bezirksbürgermeister Joachim Gill (SPD). Eigens zum Start des neuen Angebots gibt es ab sofort auch Einkaufstaschen mit dem Horster Wappen. Bei der Premiere am 5. Mai werden 500 dieser Taschen an die Besucherinnen und Besucher verschenkt. Die Ausgabe erfolgt an der Ecke Essener Straße und Hippolytusstraße, startet um 16 Uhr und läuft solange der Vorrat reicht.

Bürgerschaft aus Gelsenkirchen-Horst kann sich beteiligen

Auch die Horster Bürgerschaft ist eingeladen, sich an dem neuen Veranstaltungsformat zu beteiligen. „Wir möchten mit dem Nachmittagsmarkt auch die Identifikation mit dem Stadtteil stärken“, so Wilhelm Weßels von den Gelsendiensten. „Gerade in Horst ist der Quartiersgedanke sehr ausgeprägt und dem wollen wir Rechnung tragen, also ein Fest von Horstern für Horster.“ Wenn sich der Nachmittagsmarkt in Horst etabliert, soll er in Zukunft in regelmäßigen Abständen stattfinden.

Wer mitmachen möchte, ob als Händler, Verein oder sonstige bürgerschaftliche Organisation, kann sich bei Gelsendienste melden: Entweder telefonisch unter 0209 954-4260 oder per Mail an maerkte@gelsendienste.de.

