Diese zwei Bands rocken im Gelsenkirchener Biergarten

Spielt am 5. August in Heiner’s Biergarten im Gelsenkirchener Nordsternpark: Die Band Cop Connection.

Gelsenkirchen-Horst. In Heiner’s Biergarten in Gelsenkirchen-Horst finden in den kommenden Wochen zwei Konzerte statt. Diese beiden Bands sind dann zu hören.

Der Heiner’s-Biergarten im Gelsenkirchener Nordsternpark gehört sicherlich zu den schönsten in der Stadt, wenn nicht sogar im ganzen Ruhrgebiet: Unweit des eindrucksvollen Nordsternturms kann man behaglich in der Sonne oder im Schatten sitzen und bei einem kühlen Getränk den Sommer genießen – oder, wie es viele Menschen tun, eine wohlverdiente Pause von der Radtour einlegen. In den nächsten Wochen finden dort außerdem zwei Konzerte statt.

Den Auftakt macht am Samstag, 5. August, die Band Cop Connection. Die Gelsenkirchener Cover-Band besteht aus fünf Musikern, die alle über eine jahrelange Bühnenerfahrung verfügen. Für die rhythmische Grundlage sorgen Stefan Kniesburges am Bass und Frank Rowley an den Drums. Michael Upadek prägt als Gitarrist – aber vor allem als Leadsänger – den Sound der Band. Keyboarder und Pianist Chris Schneider sorgt für volle Klänge und mit seiner ausdrucksstarken Stimme für Abwechslung im Leadgesang, für Gitarre und Backgroundgesang ist Klaus Ruth zuständig.

Zum Programm gehören Oldies von Bands wie Creedence Clearwater Revival oder Smokie, aber auch Hits von Robbie Williams oder Deutschrock von Klaus Lage bis Westernhagen. Los geht es am 5. August um 18 Uhr.

Savage Sound tritt im September in Gelsenkirchen-Horst auf

Karten für Cop Connection gibt es im Vorverkauf in Heiner’s Biergarten (Am Bugapark 1d), außerdem bei EN-Team an der Darler Heide 31 unter 0209 977 5802.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Abwechslungsreichen Rock der 80er- und 90-Jahre sowie die Hits von heute haben Savage Sound im Gepäck. Die Band um Frontfrau Sarah ist auch im Coverbereich unterwegs, hat sich dabei auch anspruchsvollere und nicht so häufig gecoverte Stücke vorgenommen: Shakiras „Waka Waka“ etwa gehört eher nicht zum Standard-Repertoire. Savage Sound ist am 16. September im Heiner’s zu hören, auch hier geht es um 18 Uhr los.

Auch die Tickets für Savage Sound kann man in Heiner’s Biergarten kaufen, ebenso wie im „Brettspiel-Kontor“ an der Hagenstraße 37 in Buer.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen