Diese Villen stehen in Gelsenkirchen aktuell zu Verkauf

Gelsenkirchen. Luxusimmobilien in Gelsenkirchen? Doch, die gibt es auch hier in dieser Stadt. Diese Villen und Millionenobjekte werden jetzt zum Kauf angeboten.

Dass Eigentum eine wertbeständige Geldanlage ist, das haben die jüngsten Preissteigerungen in Gelsenkirchen gezeigt. Und, manchmal darf es gern etwas mehr sein: Auch in der Emscherstadt gibt es Immobilien, die im oberen Preissegment angesiedelt sind. Also freie Einfamilienhäuser und Villen, deren Kaufpreis an der Marke von einer Million Euro kratzen oder sogar locker drüber liegen, wie der Blick auf das Angebot bei einem Online-Immobilienportal zeigt.

Stadtvilla in Gelsenkirchen mit unverbautem Blick auf Schloss Berge

Dort wird eine Villa im Stadtteil Buer für rund 1,5 Millionen Euro offeriert. Das Haus mit fünfeinhalb Zimmern und 231 Quadratmetern Wohnfläche steht auf einem 1963 Quadratmeter umfassenden Grundstück. Zur Villa aus dem Jahr 1952 gehören drei Stellplätze´bzw. eine Garage. Im Exposé ist die Rede von einem „tollen Ausblick in den grünen Garten und die unverbaute Natur Richtung Schloss Berge“. Aber auch davon, dass das Anwesen stark sanierungsbedürftig ist, unter anderem wegen eintretender Feuchtigkeit.

Das nächste, nicht viel preiswerte Objekt befindet sich in der Gelsenkirchener Innenstadt, genauer gesagt, in A-plus-Lage an der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer acht. 1,3 Millionen Euro werden für das freigezogene vierstöckige Wohn- und Geschäftshaus mit 15 Zimmern aufgerufen. 1186 Quadratmeter Wohnfläche stehen auf einem Grundstück mit einer Fläche von rund 500 Quadratmetern zur Verfügung. Baujahr 1949. „Vis a´Vis befinden sich zwei große Banken, ein Ärztehaus, ein Optiker sowie ein Sanitätshaus“, heißt es bei Immobilienscout 24.

Dieser Gelsenkirchener Gutshof wird im Internet auf dem Portal von „Immobilienscout24“ für 1,25 Millionen Euro angeboten. Zu dem Haus gehören unter anderem acht Forellenteiche und ein Karpfenteich sowie ein Wildgehege. Das Anwesen liegt am Naturschutzgebiet Mechtenberg, das Grundstück umfasst 25.000 Quadratmeter. Foto: Foto: Kimerlis

Gelsenkirchener Gutshof mit Fischteichen und 25.000-Quadratmeter-Grundstück

Kaum weniger Geld wird mit 1,25 Millionen Euro für einen „Gutshof mit Haus und Scheunen“ in Rotthausen aus dem Jahr 1962 verlangt. Das frei stehende Einfamilienhaus verfügt über 200 Quadratmeter Wohnraum, eingebettet ist der weiße Klinkerbau auf einem rund 25.000 Quadratmeter umfassenden Grundstück. Acht Zimmer, drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer nebst drei Garagen/Stellplätzen weist die Objektbeschreibung aus.

Highlights: Das Haus liegt am Naturschutzgebiet Mechtenberg, es gibt acht Forellenteiche und einen Karpfenteich, gespeist durch einen privaten Tiefbrunnen. Ein Wildgehege mit angrenzender Wiese, Obstgarten, alte Baumbestände, Gewächshaus und Voliere gehören ebenso zum Gutshof.

Wohn- und Geschäftshaus im Gelsenkirchener Ausgehviertel Arminstraße mit Gemeinschaftsterrasse

Millionen-Immobilienangebot Nummer vier befindet sich ebenfalls im Süden Gelsenkirchens, es handelt sich um ein „gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus“ an der Arminstraße 4 in der Altstadt mit acht Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten, das für 1,1 Millionen Euro zu haben ist. 19 Zimmer ()sieben Schlaf- und 8 Badezimmer) auf fünf Etagen sind gelistet, dazu 423 Quadratmeter Wohn- und 238 Quadratmeter Grundstücksfläche. Baujahr: 1955. Highlight: eine Gemeinschaftsterrasse.

Erstmals unterboten wird die Marke von einer Million Euro mit zwei Mehrfamilienhäusern aus dem Jahr 1957 in Schalke-Nord. Auf vier Etagen sind 21 Zimmer mit 761 Quadratmetern Wohnfläche verfügbar. Die Grundstücksgröße beträgt 507 Quadratmeter. Laut Exposé ist das erste Haus mit sechs Wohneinheiten und einem Gewerbelokal ausgestattet, alle Wohneinheiten bis auf das Gewerbelokal, sind vermietet.„Das Gewerbelokal wurde als Imbiss vermietet, das ganze Inventar im Lokal ist im Kaufpreis enthalten, und kann so mit verwendet werden.“ Zudem lägen Grund- und Hauptschule etwa 800 Meter entfernt, ein Supermarkt ist kaum weiter.

Allerdings wird der Objektzustand als „renovierungsbedürftig“ bezeichnet, die Millionen-Marke wird also bei entsprechenden Sanierungsarbeiten locker geknackt.

