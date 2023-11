Diese Trendwende gibt es jetzt bei Gelsenkirchens Feuerwehr

Die Feuerwehrprüflinge Ronja Stein (links) und Leonie Szymanski stehen am Samstag, 11.11.2023 auf dem Gelände der Feuerwache Resse in Gelsenkirchen. Hier müssen sie die praktische Prüfung bestehen, um in den Kreis der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen als neue Retterinnen und Retter aufgenommen zu werden.