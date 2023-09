Diese Promis kommen aus Gelsenkirchen - Kennen Sie alle?

Gelsenkirchen. Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Mesut Özil – diese drei Gelsenkirchener Promis kennt sicher jeder. Aber es gibt noch viele mehr. Kennen Sie alle?

Er ist der aktuelle Kapitän der Deutschen Fußballnationalmannschaft und ist kürzlich nach vielen erfolgreichen Jahren beim englischen Top-Club Manchester City in die spanische Liga zum FC Barcelona gewechselt. Die Rede ist natürlich von Ilkay Gündogan, einer von vielen bekannten Söhnen und Töchtern Gelsenkirchens.

Apropos Nationalmannschaft, die wurde zeitweise auch mal von einem Gelsenkirchener trainiert, nämlich von Michael Skibbe. Von 2000 bis 2004 coachte er zusammen mit Rudi Völler die Nationalelf, 2004 traten beide nach dem Ausscheiden der Mannschaft in der Vorrunde bei der Europameisterschaft in Portugal zurück.

Ilkay Gündogan- Foto: Federico Gambarini / dpa

Dabei ist die Liste der prominenten Sportler, die in Gelsenkirchen geboren sind, recht lang. Fraglos zählen Ernst Kuzzora, Manuel Neuer, Mesut Özil, Rüdiger Abramczik, Olaf Thon und etliche weitere dazu. Doch Gelsenkirchen hat nicht allein prominente Fußballer hervorgebracht. Eine kleine Auswahl weiterer bekannter Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener:

Der 1942 in Gelsenkirchen geborene Autor und Filmregisseur Heinrich Breloer wurde im Laufe seiner Karriere für seine Doku-Dramen mit mehreren Adolf-Grimme-Preisen ausgezeichnet. Er drehte „Die Manns“ mit Elisabeth Mann-Bergese, Armin Mueller-Stahl und Monika Bleibtreu sowie ein Doku-Drama über den Architekten Albert Speer und Adolf Hitler mit dem Titel „Speer und Er“.

1958 kam Klaus Farin in Gelsenkirchen zur Welt. Schon mit 18 Jahren war er Dozent an einer Volkshochschule und damit der jüngste Deutschlands. Im Alter von 20 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch. Im Jahr 1997 gründete er das „Archiv der Jugendkulturen“. In seinem Werk behandelt er ebenfalls hauptsächlich Jugend- und Subkulturen, er verfasste beispielsweise zusammen mit Eberhard Seidel-Pielen den Band „Krieg in den Städten“.

Die Soziologiestudentin Elisabeth Käsemann (1947-1977) arbeitete als Entwicklungshelferin in den Slums von Buenos Aires. Sie wurde 1977 in Argentinien während der Militärdiktatur verhaftet, gefoltert und hingerichtet.

Der ehemalige Leiter der Fußballschiedsrichter-Abteilung beim Deutschen Fußballbund, Hellmut Krug (geboren 1956), studierte in Bochum Sport und Griechisch auf Lehramt und arbeitete in Paderborn als Gymnasiallehrer. Mit 28 Jahren fing er beim DFB an und wurde einer der besten Schiedsrichter Deutschlands. Er pfiff bei der Weltmeisterschaft 1994 und der Europameisterschaft 1996 und vielen weiteren internationalen Turnieren.

Ulli Potofski. Foto: Ingo Otto / WAZ FotoPool / Ingo Otto

Mit Fußball und Sport kennt sich auch Ulrich Potofski (geboren 1952) aus. Der Sportmoderator erhielt 1992 den Bambi für die Moderation der Sendung „Anpfiff“. Von 1998 bis 2002 moderierte er die Sendung „Auf Schalke“.

Unterdrückt, gefoltert, standgehalten und versöhnt

Kurt Neuwald (1906-2001) war Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Westfalen-Lippe sowie Gründungsmitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland und Ehrenbürger der Stadt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er nach Riga deportiert, überlebte und trug entscheidend zum Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde von Gelsenkirchen bei.

Claire Waldoff (1884-1987) wurde am 21. Oktober 1884 als Clara Wortmann in Gelsenkirchen geboren. Sie war Sängerin in verschiedenen Genres und hatte sich selbst als Volkssängerin verstanden. Claire Waldoff setzte sich gerade am Ende der Goldenen 20er Jahre unerschrocken für die Menschen ein, die auf der Schattenseite des Lebens standen, die unter bitterer Armut litten, die politisch verfolgt wurden. Auf der Bühne die verwegene „Königin des Humors“, widmete sie sich im Alltag mutig den ernsten Themen, kämpfte gegen den aufkommenden Nationalsozialismus, gab Benefizkonzerte zugunsten von Suppenküchen und Freitischen für hungernde Kinder.

Krimifans lieben seine Bücher: Die Werke von Klaus-Peter Wolf (geboren 1954) wurden in 22 Sprachen übersetzt. Auch für seine Filme wie „Svens Geheimnis“ oder „Die Abschiebung“ wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt er den Anne-Frank-Preis, den Erich-Kästner-Preis und den Deutschen Jugendvideopreis.

Wer hat’s erfunden? Rudolf Arnold Rempel (*1859; †1893 in Gelsenkirchen) war’s. Der Gelsenkirchener Chemiker und Erfinder entwickelte in den 1880er Jahren Gläser, deren Ränder glatt geschliffen waren und mit Gummiringen und Blechdeckeln verschlossen wurden. Rempel konstruierte auch Apparate, um die Gläser während des Einkochens geschlossen zu halten. Diese Erfindung ließ er sich 1892 patentieren. Heute ist sie bekannt als Einweckglas.

Gelsenkirchener spielte Adolf Hitler in Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds

Martin Wuttke. Foto: Herbert Neubauer / picture alliance / dpa

Seine vielleicht größte Rolle war die Verkörperung Adolf Hitlers in Quentin Tarantinos Film „Inglourious Basterds“: Martin Wuttke erblickte am 8. Februar 1962 in Gelsenkirchen das Licht der Erde und machte sich im Laufe seines Lebens als Schauspieler, Regisseur und Hörspiel-Sprecher einen Namen. Mit der 700. offiziellen Tatort-Folge, die unter dem Namen „Todesstrafe“ ausgestrahlt wurde, feierte Wuttke am 25. Mai 2008 sein Debüt als Tatort-Ermittler und nach 21 Folgen verabschiedete er sich mit „Niedere Instinkte“ am 26. April 2015 vom Tatort.

Ebenfalls bekannt aus Funk und Fernsehen ist Björn Freitag. Der Gelsenkirchener Koch, Fernsehmoderator, Gastronom und Kochbuchautor ist vielen wegen seiner Kochshows seit Jahren bekannt. Freitag hat das Dorstener Restaurant „Goldener Anker“ im Jahr 2001 zu einem Michelin-Stern geführt. Seitdem hat der Sternekoch diese Auszeichnung nicht mehr abgegeben. Immer wieder steht er auch für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) vor der Kamera.

Der erste Bundesminister aus Gelsenkirchen heißt Marco Buschmann(FDP). Der Gelsenkirchener bekleidet im Kabinett von Olaf Scholz das Amt des Bundesjustizministers und ist trotz vieler Verpflichtungen auch weiterhin in seiner Heimatstadt zugegen

Bastian Bielendorfer, vielen vielleicht besser bekannt als das „Lehrerkind“, wurde 1984 in Gelsenkirchen als Sohn eines Lehrerehepaars (Jahrgang 1949) geboren und amüsierte später mit seinen Anekdoten eines Kindes zweier Lehrer viele Leser und Zuschauer. Denn Bielendorfer ist nicht nur mit seinem Buch sehr erfolgreich gewesen, auch als Comedian füllt er regelmäßig die Hallen in der gesamten Republik.

An diesem Mann muss man erstmal vorbeikommen: Dustin Strahlmeier (geboren 17. Mai 1992 in Gelsenkirchen) ist der Torwart der deutschen Eishockey-Natiolmannschaft. 2023 verpasste er nur knapp den Weltmeistertitel, aber auch die Silbermedaille ist aller Ehren wert.

