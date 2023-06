Diese Infos zeigen die Gelsenkirchener Verkehrstafeln an

Wie man schneller von Buer in die Gelsenkirchener City kommt, zeigt diese Infotafel an der Kurt-Schumacher-Straße an.

Gelsenkirchen. Die LED-Informationstafeln an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen haben jetzt ihren Betrieb aufgenommen. So funktioniert das System.

Monatelang waren sie ein gewohnter Anblick für Autofahrerinnen und Autofahrer, die nördlich des Kanals auf der Gelsenkirchener Kurt-Schumacher-Straße unterwegs waren: die großen Anzeigetafeln, die die Stadt im November 2022 hatte aufstellen lassen. Seit dieser Woche sind sie in Betrieb und sollen den Verkehrsteilnehmern aufzeigen, wie man schneller – und vor allem umweltfreundlicher – ans Ziel kommt.

Die LED-Tafeln sind dabei nur ein Baustein eines größeren Projekts, das sich „umweltsensitive Verkehrssteuerung“ nennt. Dabei werden auf der Basis von Verkehrs- und Umweltdaten optimierte Ampelschaltungen erzeugt sowie Fahrtrouten und Verkehrsmittel vorgeschlagen. Auf den digitalen Anzeigetafeln werden Informationen zu schnelleren Wegeverbindungen für den Kfz-Verkehr sowie zu Übergängen zum Öffentlichen Verkehr angezeigt. So kann beispielsweise eine LED-Informationstafel im Bereich der Nahverkehrsanlage an der Veltins-Arena anzeigen, wann man besser die Straßenbahn nimmt, um schneller anzukommen.

Tafeln sollen für weniger Schadstoffe in Gelsenkirchen sorgen

Die erfassten Daten werden so aufbereitet, dass auf Basis der ermittelten Reisezeiten, der Reisegeschwindigkeiten und der aktuellen Verkehrslage eine jeweilige Routenempfehlung an die Verkehrsteilnehmer ausgegeben wird. Die Routenempfehlungen sollen dann zu optimierten Reisezeiten und einem stetigeren Verkehrsfluss durch weniger Halte beitragen – und somit auch zu weniger Schadstoffen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Empfehlungen werden zunächst auf den LED-Informationstafeln angezeigt, zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie auch auf beispielsweise auf Smartphones zu lesen sein. Die Erfassung der Reisezeiten auf bestimmten Strecken im Stadtgebiet erfolgt mittels moderner Sensoren an verschiedenen neuralgischen Kreuzungspunkten.

Hier stehen die Informationstafeln: Kurt-Schumacher-Straße in südlicher Fahrtrichtung vor der Nahverkehrsanlage (Umsteigemöglichkeit auf Stadtbahn/Park-and-Ride-Anlage), Kurt-Schumacher-Straße in nördlicher Fahrtrichtung vor der Vinckestraße (Alternativroute/Umfahrung des Zentrums Buer über den Buerschen Ring) und Kurt-Schumacher-Straße in südlicher Fahrtrichtung vor der Uferstraße (Alternativroute in das Zentrum Gelsenkirchen über Uferstraße und Grothusstraße). Die Tafeln können auch genutzt werden, um Arena-Besucher zu informieren – genutzt wurde das beispielsweise beim Grönemeyer-Konzert am 9. Juni.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen