Diese Gelsenkirchenerin ist eine echte Beauty-Expertin

Gelsenkirchen. Rosanna Rapisarda ist erfolgreich als Make-up-Artist. Die Gelsenkirchenerin arbeitete auf Kreuzfahrtschiffen – und für viele bekannte Marken.

Rosanna Rapisarda ist ein echter Profi, wenn es um äußere Schönheit geht. Die gebürtige Gelsenkirchenerin beherrscht nicht nur das Handwerk mit Pinsel, Make-up und Co. Sie hat sich auch erfolgreich für den „European Make-up Award Expert“ im Rahmen der Fachmesse „Beauty“ in Düsseldorf qualifiziert. Am 2. April werden sie und elf weitere Teilnehmende auf der Bühne ihr Können vor einer Jury beweisen. Die drei Erstplatzierten werden mit Geldpreisen und Pokalen honoriert.

Doch zurück zum Anfang ihrer Karriere: Die 30-Jährige wuchs in Horst auf und besuchte dort die Gesamtschule. Im Anschluss absolvierte sie an einer Berufsschule in Bottrop ihr Fachabitur, das mit einer Ausbildung zur staatlich geprüften Kosmetikerin verbunden war. Auf hoher See arbeitete sie danach ein Jahr als Kosmetikerin auf einem Kreuzfahrtschiff und bereiste tagtäglich neue Städte in Deutschland, Schweiz und den Niederlanden.

Make-up-Artist aus Gelsenkirchen: „Ich liebe es, die Schönheit des Menschen zu unterstreichen“

2015 startete sie mit einer einjährigen Weiterbildung als Hair- und Make-up-Artist an einer Privatschule in Düsseldorf. Die staatliche Anerkennung holte sie sich an der dortigen Handwerkskammer. „Ich liebe es, die Schönheit des Menschen zu unterstreichen und kreativ zu sein. Auch mag ich, dass der Job sehr vielfältig ist und ich selbst entscheiden kann, wie und wo ich arbeite“, sagt sie über ihre Arbeit.

Gelsenkirchenerin Rosanna Rapisarda kommt in ihrem Job viel herum. Hier schminkt die Make-up-Künstlerin ein Model auf Mallorca. Foto: Konstantinos Angelos Gavrias

Seit bereits sieben Jahren ist Rosanna Rapisarda, die demnächst nach Köln zieht und meist nicht länger als 15 Minuten für ihr Make-up braucht, freiberuflich tätig. Unter dem Namen „Rosanna Beautycase“ bietet sie verschiedene Dienstleistungen für die äußere Schönheit an. Dazu zählen unter anderem Beauty-Behandlungen, Permanent-Make-up, Microneedling (Hautverbesserung durch kleine Nadelstiche), Wimpern- und Augenbrauenbehandlungen sowie ihre Arbeit als Visagistin.

Expertin aus Gelsenkirchen Worauf es beim Make-up vor allem ankommt

Vorrangig arbeitet die Gelsenkirchenerin mit sizilianischen Wurzeln für Agenturen, die sie für große Marken und TV-Sendungen engagieren. Gearbeitet hat sie unter anderem bereits für Esprit, FitX, P&C sowie C&A, aber auch für die Fernsehsender RTL und VOX. Weiter bietet sie als Dozentin Schulungen zum Thema Make-up, Wimpern und Dermatologie an. Aber auch Privatkunden hilft sie beim richtigen Make-up. Für Hochzeiten, andere festliche Anlässe, Foto-Shootings, Motto-Veranstaltungen, aber auch für ein Tages- oder Abend-Make-up lässt sie sich buchen - und gibt wertvolle Tipps, zum Beispiel zur Hautpflege.

Rosanna im Netz Spaß gefunden hat Rosanna Rapisarda auch an der Arbeit in den sozialen Netzwerken. Nicht nur auf ihren eigenen Profilseiten auf Instagram (@rosannabeautycase) oder Facebook (Rosanna Beautycase) berichtet sie über ihren Arbeitsalltag. Auch für Douglas dreht sie seit ein paar Monaten Videos als Content-Creator.

Denn die richtige Pflege ist vor dem Make-up besonders wichtig. „Darauf sollte man achten, damit die Foundation besser hält und nicht schuppig aussieht“, sagt sie. Zudem empfiehlt sie, Kosmetikpinsel regelmäßig zu reinigen, um Bakterien und dadurch Hautunreinheiten zu vermeiden. Sie selbst nutzte jeden Abend herkömmliche Kernseife. Und noch einen Trick hat sie. Um kleine Augen größer erscheinen zu lassen, empfiehlt sie, Highlighter oder hellen Lidschatten in die Innenwinkel der Augen aufzutragen. Wer hingegen seine Augen optisch verkleinern möchte, sollte eher mit dunklen Farben arbeiten.

