Diese Gelsenkirchener Straßen werden demnächst gesperrt

Autofahrer in Gelsenkirchen müssen sich in den kommenden Tagen auf Bauarbeiten einstellen: An zwei Straßen werden Baustellen eingerichtet.

Diese Straßen in Gelsenkirchen sind betroffen

Ab Donnerstag, 11. Januar, wird auf der Leithestraße in Ückendorf in Höhe der Hövelmannstraße der Abwasserkanal erneuert. Hierzu wird die Leithestraße in diesem Bereich voll gesperrt. Die Arbeiten werden witterungsabhängig bis Mitte Februar 2024 andauern, teilte die Stadt mit. Eine Umleitung wird über Nattmannsweg, Krayer Straße und Gelsenkirchener Straße (Bochum) in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert.

An der DB-Brücke An der Rennbahn in Höhe der Kranefeldstraße in Horst werden im Auftrag der Deutschen Bahn vorbereitende Arbeiten für die Lärmschutzwand durchgeführt, dafür wird eine Fahrspur in Richtung GE-Zentrum gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 15. Januar, und sollen bis Freitag, 2. Februar dauern.

