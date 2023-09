Diese Gelsenkirchener sind seit 70 Jahren verheiratet

Gelsenkirchen. Irmgard und Josef Menge sind seit 70 Jahren verheiratet. Ärger gibt es eigentlich nur ums Fernsehprogramm: Er will Sport gucken, sie Silbereisen.

Irmgard und Josef Menge feiern am Sonntag, 17. September, ein ganz besonderes Jubiläum: Sie sind seit siebzig Jahren verheiratet – standesamtlich. Kirchlich haben sie am 27. September 1953 geheiratet. Somit könnte das Paar eigentlich zweimal groß feiern. Weil der Sonntag sich für ein großes Familienfest besser eignet, wollen die beiden das zweite Jubiläum dann im kleinen Kreise begehen.

Suchte man nach einer Überschrift für diese sieben Jahrzehnte Ehe, dann wäre das Wort „Familienleben“ naheliegend. Das Miteinander der Generationen prägt das Leben des Paares (Josef ist 91, Irmgard 87 Jahre alt) damals wie heute. „Ich habe damals in einer Trinkhalle an der Polsumer Straße gearbeitet. Da kam er eines Tages mit seinen Kollegen hin“, erinnert sie sich an die erste Begegnung. „Am nächsten Tag hat er mich von der Arbeit abgeholt – und von da an sind wir zusammengeblieben.“ Liebe auf den ersten Blick, also? „Muss wohl“, sagt Irmgard Menge lächelnd und verrät: „Ein Jahr später haben wir geheiratet. Da war ich schon im fünften Monat schwanger.“

Das erste Domizil: Ein Zimmer bei seinen Eltern

Die Hochzeit wird bei ihren Eltern gefeiert. „Das war schön. Es gab Kartoffelsalat und Würstchen und Musik von den Kollegen meines Mannes.“ „Der eine spielte die Quetsch, der andere die Deckel“, deutet Josef Menge ein Akkordeon und ein Schlagzeug an.

Am 17. September 1953 gaben sie sich das Ja-Wort: Josef und Irmgard Menge. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Das junge Paar zieht bei seinen Eltern in Westerholt ein. Die stellen ein Zimmer bereit, in dem Irmgard bald die erste Tochter zur Welt bringt. Weil es zu dritt dann doch zu eng wird und sich bald das nächste Kind ankündigt, zieht die junge Familie zu ihren Eltern nach Hassel – in zwei Zimmer. „Acht Jahre lang sind wir umhergezogen. Dann haben wir unsere heutige Wohnung in Hassel bekommen. Hier leben wir jetzt seit 62 Jahren.“ Doch auch diese Wohnung wird bald zu eng: Insgesamt haben Irmgard und Josef Menge nämlich sieben Kinder, fünf Mädchen und zwei Jungs.

Etagenbetten für sechs Kinder im Kinderzimmer

Beim Rundgang durch die Wohnung ist das kaum vorstellbar: Im Kinderzimmer hatten wir Etagenbetten“, erinnert sich die 87-Jährige. Das Glück sei der Familie hold gewesen. Die gegenüberliegende Wohnung, die „Zweitwohnung“, wie sie sie nennen, wird frei. Sie bietet bald Raum für die Kinderschar – und ermöglicht den Eltern, etwas mehr Raum und Zeit für sich zu haben. Zumal beide einen harten Arbeitsalltag haben. Er ist seit 1946 Bergmann auf der Zeche Westerholt, arbeitet bis zur Rente 1989 unter Tage, sie ist neben allen Aufgaben als Mutter und Hausfrau in einem Imbiss tätig. „Aber nur nachmittags, wenn der Haushalt erledigt war und das Mittagessen gekocht und gegessen war.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Apropos: Dieses Ritual hat sich die Familie bewahrt. Irmgard Menge kocht bis heute täglich für sich und ihren Mann, einen Sohn, der heute in der „Zweitwohnung“ lebt, und für eine Tochter. Mindestens. Wenn es „Untereinander“ gebe, dann kämen auch schon mal mehr Kinder zum Essen. Die haben natürlich bereits ihrerseits Kinder. Die Menges haben zehn Enkel und sieben Urenkel. „Ja, am Heiligen Abend ist es bei uns immer voll.“ Da kämen immer alle zusammen.

Diskutiert wird nur über das Fernsehprogramm

Wie das nun funktioniert, so lange verheiratet zu sein? So ein richtiges Rezept dafür haben Irmgard und Josef Menge nicht. „Streitigkeiten gibt es immer mal“, sagt er. Und sie relativiert: „Ärger gibt es bei uns eigentlich nur ums Fernsehprogramm. Er will immer Sport schauen, ich den Florian Silbereisen. Ernsten Streit haben wir aber nie gehabt.“ Und überhaupt: „Jetzt, wo wir älter sind, da geben wir uns jede Nacht die Hand und alles ist wieder gut.“

Zum Thema:Einmal im Jahr lädt die Stadt Gelsenkirchen Ehejubilare zum Empfang ins Musiktheater. Paare verraten das Geheimnis einer glücklichen Ehe.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen