Diese Gelsenkirchener Kitas bekommen jetzt viel Geld

Regelmäßig fördert die Gelsenwasser-Stiftung mit dem Bildungsprojekt „Von klein auf“ Kindergärten und Schulen – so auch in Gelsenkirchen. Nun können sich vier weitere Kindertages-Einrichtungen des städtischen Trägers Gekita mit ganz unterschiedlichen Projekten und Ideen über Geld freuen.

2470 Euro Förderung bekommt die Städtische Kita Wilmshof, um ein Hochbeet anzulegen. Die Städtische Kita Kriemhildstraße erhält 750 Euro, um mit Hilfe eines Kompost-Haufens Regenwürmer und all die anderen kleinen Lebewesen beobachten zu können. Das Projekt „Schuhe aus, Socken aus und losspaziert“ an der Städtischen Kita Blumendelle wird mit 1955 Euro gefördert. Und die Städtische Kita Flöttestraße kann sich über 2500 Euro für „Oh Schreck, der Strom ist weg! - Wie können wir unsere Ressourcen sinnvoll nutzen und schützen?“ freuen.

Bei „Oh Schreck, der Strom ist weg!“ ist es das Ziel, bei den Kindern ein Bewusstsein für nachhaltige Ressourcennutzung zu schaffen und sie für mögliche Herausforderungen bei einem Stromausfall zu sensibilisieren. Sie werden spielerisch an Themen wie Wasseraufbereitung, Kochen ohne Strom, Nutzung erneuerbarer Energien und Selbstversorgung herangeführt. Das Projekt fördert eigenständiges Denken und die Fähigkeit zur Lösungsfindung, stärkt das Umweltbewusstsein und die Wertschätzung der Natur.

Schulen und Kindergärten der Region erhielten bislang fünf Millionen Euro

Bisher erhielten Schulen und Kindergärten in der Region Förderungen in Höhe von insgesamt fünf Millionen Euro. Aktuell wurden 132.071 Euro für 69 Projekte bewilligt. Wer eine Förderung bekommt, entscheidet eine Jury, in der am 22. November neben den üblichen Mitgliedern aus Schulen, Kindergärten, Landeselternschaft, Schulministerium und Gelsenwasser-Stiftung auch vier Auszubildende der Gelsenwasser AG gesessen haben.

„Es ist interessant zu beobachten, wie sich die aktuellen gesellschaftlichen Themen und Probleme häufig auch in den Anträgen der Kindergärten und Schulen im Rahmen des Bildungsprojektes ‚Von klein auf‘ widerspiegeln“, sagt Dr. Bärbel Kerkhoff, Geschäftsführerin der Gelsenwasser-Stiftung. „Gewaltpräventions-Trainings, Suchtprävention, Persönlichkeitsstärkung – Fördermittel für Projekte aus diesen Bereichen werden in der letzten Zeit zunehmend beantragt und in der Regel auch von der Jury genehmigt.“

Förderberechtigt sind Einrichtungen des Elementarbereichs, also beispielsweise Kindergärten, Grundschulen und allgemeinbildende weiterführende Schulen bis zur Sekundarstufe eins aus insgesamt 77 Kommunen im Versorgungsgebiet der Gelsenwasser-Unternehmen in NRW und Niedersachsen. Anträge können jederzeit und ausschließlich über die Webseite unter vonkleinaufbildung.de eingereicht werden. Alle Projekte sind dort auch im Detail aufgeführt. Die Bewerbungsfrist für die nächste Jurysitzung endet am 15. März 2024.

