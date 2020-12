Gottesdienste mit Besuchern wird es in diesem Jahr in Gelsenkirchen nicht geben. Viele Kirchen öffnen aber dennoch ihre Türen - und präsentieren ihre Krippen.

Weihnachten in Coronazeiten Diese Gelsenkirchener Kirchen haben an Weihnachten geöffnet

Gelsenkirchen Weihnachtsgottesdienste wird es wegen Corona in Gelsenkirchen nicht geben. Diese Kirchengemeinden bieten Alternativen an.

Es wird ein Weihnachten ohne Präsenz-Gottesdienste werden: Sowohl die katholischen als auch die evangelischen Gemeinden in Gelsenkirchen haben wegen der Corona-Pandemie alle Feiern über die Festtage abgesagt. Dennoch öffnen viele Kirchen in den kommenden Tagen ihre Türen oder machen ihren Gemeindemitgliedern alternative Gottesdienstangebote via Internet. Hier ein Überblick.

Diese katholischen Kirchen in Gelsenkirchen öffnen ihre Türen

Heiligabend:

St. Barbara, Cranger Straße 274, ganztägig

Herz Jesu, Ahornstraße 50, 11 - 18 Uhr

St. Ludgerus, Horster Straße 122, 14.30 - 16.30 Uhr

St. Mariä Himmelfahrt, Erlestraße 13, 14.30 - 18.30 Uhr

St. Urbanus, St.-Urbanus-Kirchplatz 9, 14.30 - 17 Uhr

St. Michael, St.-Michael-Straße 4, 14.30 - 19 Uhr

St. Hippolytus, Essener Str. 14, 17 - 19 Uhr

St. Laurentius (Saal), Zum Bauverein 32, 13 - 15 Uhr

Liebfrauen Beckhausen, Horster Str. 303, 21.30 - 22.30 Uhr

St. Augustinus, Heinrich-König-Platz, 14 - 20 Uhr

St. Barbara, Danziger Str. 25, 15 - 18 Uhr

Erster Weihnachtstag:

St. Barbara, Cranger Straße 274, ganztägig

Herz Jesu, Ahornstraße 50, 11 - 12 Uhr

St. Ludgerus, Horster Straße 122, 14.30 - 17.30 Uhr

St. Mariä Himmelfahrt, Erlestraße 13, 11 - 14 Uhr

St. Urbanus, St.-Urbanus-Kirchplatz 9, 9 - 17 Uhr

St. Michael, St.-Michael-Straße 4, 11 - 18 Uhr

St. Hippolytus, Essener Str. 14, 10 - 12 Uhr

Liebfrauen Beckhausen, Horster Str. 303, 21.30 - 22.30 Uhr

St. Clemens-Maria Hofbauer, Theodor-Otte-Straße, 10 - 12 Uhr

Zweiter Weihnachtstag:

St. Barbara, Cranger Straße 274, ganztägig

Herz Jesu, Ahornstraße 50, 11 - 12 Uhr

St. Ludgerus, Horster Straße 122, 14.30 - 17.30 Uhr

St. Mariä Himmelfahrt, Erlestraße 13, 15 - 18 Uhr

St. Urbanus, St.-Urbanus-Kirchplatz 9, 9 - 17 Uhr

St. Michael, St.-Michael-Straße 4, 15 - 17 Uhr

St. Hippolytus, Essener Str. 14, 10 - 12 Uhr

St. Laurentius (Saal), Zum Bauverein 32, 10 - 12 Uhr

Liebfrauen Beckhausen, Horster Str. 303, 10 - 12 Uhr

St. Clemens-Maria Hofbauer, Theodor-Otte-Straße, 10 - 12 Uhr

Diese Gemeinden bieten Gottesdienste im Internet an

St. Barbara: Heiligabend um 15 und 17 Uhr, am ersten Feiertag um 10.45 Uhr, am zweiten Feiertag um 10.45 Uhr (zum Livestream)

St. Ludgerus: Heiligabend um 17 Uhr, am ersten Feiertag um 11.30 Uhr, am zweiten Feiertag um 11.30 Uhr (zum Livestream)

St. Augustinus: Heiligabend um 22 Uhr, sowie am ersten Feiertag und zweiten Feiertag ohne Zeitangabe (zum Livestream)

St. Hippolytus: Wortgottesdienst in der Kapelle von Haus Marienfried an Heiligabend um 15 Uhr (www.hippolytus.de)

St. Joseph: Die Gemeinde feiert an Heiligabend zwei Gottesdienste über die Videokonferenz-Plattform "Zoom", um 16 und 18.30 Uhr. Die Zugangsdaten sind spätestens am Mittwochabend, 23. Dezember, auf der Homepage der Pfarrei zu finden.

Das ist das Online-Angebot der evangelischen Kirchengemeinden

Apostel-Kirchengemeinde (Bismarck, Bulmke-Hüllen und Ückendorf): Audioandacht zum Weihnachtsfest

Emmaus-Kirchengemeinde (Mitte, Schalke, Feldmark, Rotthausen): Ab 15 Uhr: Gottesdienst mit Schatten-Krippenspiel; Gottesdienst mit Paperstory-Krippenspiel

Trinitatis-Kirchengemeinde Buer (Buer, Scholven und Hassel-Süd): Heiligabend, 16.30 Uhr, Livestream-Gottesdienst aus der Adventskirche; Christvesper bei Youtube-Streaming von 15 bis 23 Uhr

Christus-Kirchengemeinde Buer (Erle, Middelich, Resse und Resser Mark); Christvesper und Kindergottesdienst an Heiligabend, Weihnachtsgottesdienst am ersten Feiertag, alle Angebote hier

Epiphanias-Kirchengemeinde (Stadtteile Beckhausen und Horst): Heiligabend, 14 und 16 Uhr, Gottesdienst aus der Paul-Gerhardt-Kirche, live auf Facebook