Diese Gelsenkirchener Brücke feiert ihren 25. Geburtstag

Hingucker im Gelsenkirchener Nordsternpark: Die markante Bogenbrücke wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.

Gelsenkirchen. Seit 25 Jahren ist sie ein echter Hingucker im Gelsenkirchener Nordsternpark: Die rote Bogenbrücke über den Kanal. Jetzt feiert sie Geburtstag.

Für die einen ist sie ein Kunstwerk im öffentlichen Raum, für die anderen die lang ersehnte Wegverbindung zwischen den Stadtteilen Horst und Heßler: Die markante rote Doppelbogenbrücke im Nordsternpark zieht seit einem Vierteljahrhundert die Blicke auf sich und ist inzwischen zu einem Wahrzeichen von Gelsenkirchen geworden.

Erbaut wurde sie 1996 nach Plänen des Bauingenieurs Stefan Polónyi: „Baubeginn war im April 1996, im November 1996 wurde die Brücke fertiggestellt“, erklärt Thorsten Dahlmann, Teamleiter für Ingenieurbau und Stadtbahn beim Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen. Feierlich eröffnet wurde sie indes erst im Rahmen der Bundesgartenschau auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern im April 1997.

Die Brücke verbindet diese Gelsenkirchener Stadtteile

Über hundert Jahre lang hatte das Betriebsgelände der Zeche Nordstern zuvor die Stadtteile Horst und Heßler voneinander getrennt – und als klar war, dass das Gelände nach der Stilllegung der Zeche zur Bundesgartenschau umgestaltet werden sollte, waren neue Verbindungsbrücken ein tragendes Element der Planungen. Insgesamt entstand so ein Ensemble von fünf außergewöhnlichen Bauwerken aus Stahl, die mit ihren unterschiedlichen Formen auf die Geschichte des Nordstern-Geländes und auf die Emscherregion Bezug nehmen und dabei auch Elemente von historischen Bogenbrücken entlang des Rhein-Herne-Kanals aufgreifen.

Als zentrales Werk gestaltete das Team die Doppelbogenbrücke, die mit ihren markanten Bögen in „Buga-Rot“ am Kanalkilometer 21,605 seither die Wasserlandschaft prägt. Mit einer Gesamtlänge von 110 Metern und einer Bogenspannweite von 79 Metern ragt sie 36 Meter in die Höhe. „Allein die tragenden Stahlrohre der Hängebrücke haben einen Durchmesser von 1,15 Metern und wiegen 230 Tonnen“, erklärt Andreas Knolle, der beim Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen für die Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke verantwortlich ist.

Es ist allerdings nicht allein ihre Größe, sondern auch ihre Form, die diese Brücke so besonders macht: Die lange Diagonale des Fuß- und Radsteges fügt sich mit dem leuchtend roten Doppelbogen des Haupttragwerkes zu einem asymmetrischen Ensemble, von dem Fachleute der Architekturszene bei der Eröffnung schwärmten: „Die Brücke stellt eine begehbare Raumplastik mit großer Signifikanz dar“. 2001 wurde das Bauwerk mit dem Renault Award for Traffic Design ausgezeichnet.

